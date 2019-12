6 de los inventos más graciosos de la historia

Muchos de ellos no llegaron a tener éxito, y a veces no es tan raro adivinar por qué

Dicen que el ingenio humano no tiene límites, pero si le sumamos sentido del humor la mezcla es explosiva… y a veces hasta absurda.

Termina un año que estuvo dominado por la “revolución digital” y la omnipresencia de las redes sociales -¿todavía hay gente que no conozca Instagram?- en nuestras vidas.

Cada vez nos cuesta más concebir el mundo sin internet. Pero hace décadas, mucho antes de que los teléfonos fueran inteligentes y la realidad virtual, muchos inventores crearon aparatos tan divertidos y extraños que parecen sacados de un videojuego.

La lista de aparatos extraños es demasiado larga y difícil de acotar, pero en BBC Mundo quisimos destacar algunos de estos frutos de la creatividad humana que te sacarán una sonrisa.

1. Un “protector” contra las bolas de nieve

La imagen que encabeza este artículo fue tomada en Montreal, Canadá, en 1939, y pertenece a los Archivos Nacionales de Países Bajos (en neerlandés: Het Nationaal Archief) el conjunto de archivos públicos del gobierno central neerlandés.

No se sabe quién tomó la foto, pero su título no deja lugar a dudas: “Protección facial de plástico para tormentas de nieve”.

El escritor y periodista mexicano-estadounidense Alexis C. Madrigal, quien escribe sobre tecnología sostenible, dijo en la revista The Atlantic que le recuerda la tira cómica Spy vs Spy (Espía contra espía), creada por el refugiado cubano Antonio Prohias en 1961 y que inspiró varias series animadas y videojuegos.

Juzguen ustedes mismos:

MAD Magazine Espía contra espía. ¿Parecidos razonables?

Pese a que fue un experimento fallido con una estética, digamos… ¿particular? (de acuerdo, casi espantosa), tenía cierta lógica.

No hay mucha más información disponible sobre este extraño aparato triangular que no sorprendería ver hoy día en una coreografía de Lady Gaga.

Tiempo al tiempo.

2. ¿Y si nos afeitamos en grupo?

Este invento es mucho más antiguo pero igualmente llamativo: una máquina inventada en el siglo XIX que prometía afeitar hasta una docena de hombres al mismo tiempo.

Sin embargo, no tuvo en cuenta algunos detalles importantes.

Por ejemplo, era incapaz de alterar los movimientos en base a la forma de la cara de cada persona, por lo que al final más que dejarte un buen afeitado podía dejarte la barbilla llena de cortes.

El guionista, comediante y productor de televisión británico Eric Sykes hizo un recreación para una serie televisiva de los años 60 de esta máquina de “afeitados en masa” en la que quiso mostrar lo aterrador que podría ser ponerse en “manos” de este curioso aparato:

Ken Howard/Getty Images La serie de Eric Sykes (1923-2012), a la izda., estaba pensanda para una serie llamada “Brainwaves” (ondas cerebrales) sobre invenciones inusuales que nunca llegó a emitirse.

¿Te dejarías afeitar por esta máquina? Ken Howard/Getty Images Una experiencia aterradora….

La máquina fue fabricada y vendida por D Merry and Son, en Birmingham, a un costo de siete guineas, según se lee en una ilustración del Museo de la Ciencia de Reino Unido.

3. Fumar en pareja

Y acá va otro invento curioso cuyo creador también se desconoce: un aparato para compartir un cigarrillo de la forma más complicada que uno pueda imaginar.

En esta foto que data de 1955, los modelos Frances Richards y Earl Jones representaron la escena:

Jacobsen/Getty Images ¿Fumamos a medias?

El invento consiste en una boquilla “doble” hecha de plástico que se conecta a la pipa para fumar tan representativa de esa época.

Muy práctica si quieres llamar la atención de tus amigos y conocidos en cualquier evento… no tanto para llevarla en el bolso.

4. Zapatos para “caminar” sobre el agua

¿Alguna vez te imaginaste caminando sobre el agua?

El inventor M. W. Hulton sin duda tenía esa idea en mente cuando creó unos zapatos para “andar” sobre el mar que funcionan con unas hélices y que puso a prueba en el Grand Union Canal de Inglaterra, en 1962.

Fox Photos/Getty Images El inventor M. W. Hulton mostrando sus zapatos “marinos” en el Grand Union Canal.

La parte más divertida de estos “zapatos” es que van unidos y que además se impulsan con unos bastones que parecen de esquí.

Ahora, si el mar estaba bravo, era mejor quedarte en casa.

5. Un coche-rueda gigante

Y hablando de transporte… ¿qué te parecería conducir una rueda en lugar de un auto?

En eso consistía precisamente la dinasfera -o dinoesfera- un vehículo inventado, diseñado y patentado por John Archibald Purves en 1930.

Este británico, inspirado por los dibujos de Leonardo da Vinci, recreó uno de ellos con este gracioso invento.

De hecho, llegó a construir un par de prototipos: uno pequeño que funcionaba con electricidad y otro más grande con motor de gasolina.

Así era el modelo eléctrico:

Fox Photos/Getty Images Es una rueda… pero el conductor no gira. Foto: febrero de 1932, Somerset, suroeste de Inglaterra.

Este vehículo tan especial, de 3 metros de altura y 450 kg de peso, tenía tres marchas y alcanzaba una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.

Lo curioso de este invento es que pese a que la rueda giraba, el conductor permanecía inmóvil. Lo más difícil: controlar la dirección, algo que se lograba inclinando el cuerpo hacia el lado deseado. Y frenar también era complicado.

“Hemos reducido el medio de locomoción a la forma más simple posible con el consecuente ahorro de energía. Este es el vehículo de alta velocidad del futuro“, dijo su inventor.

Su pronóstico no fue muy acertado, pero nos dejó imágenes divertidas como esta:

National Motor Museum/Heritage Images via Getty Im “El vehículo del futuro”, según John Archibald Purves, el hombre que lo inventó en los años 30.

6. Esquiar con el bebé a cuestas

Cerramos esta galería de inventos divertidos con un aparato que fue inventado por Jack Milford, un famoso integrante del equipo de hockey sobre hielo británico Wembley Monarchs.

En este caso, el invento nació en 1937 de su deseo de poder patinar sobre hielo junto a su esposa y su hijo pequeño.

A nosotros nos dio risa, pero parece que el bebé no lo encontró tan divertido:

L. C. Buckley/Fox Photos/Getty Images Jack Milford, jugador de hockey sobre hielo, inventó este dispositivo para poder patinar junto a su hijo y esposa. La foto fue tomada en abril de 1937.

