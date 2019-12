Andrea Legarreta con un short denim, blanco, al estilo de Yanet García

View this post on Instagram

“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy, te acerca al lugar en el que quieres estar mañana.” #WaltDisney 🙌🏻 😍✨💫❤️ #TheBoss #mickeymouse #ÉlYYo ❤️❤️ #JuntosenDisney #DisneyHolidays @WaltDisneyWorld QUE TENGAN UN DÍA MÁGICO HERMOSURAS!! 💫✨ #adreamisawishyourheartmakes 💫 #TheHappiestPlaceOnEarth 🏰