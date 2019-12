“Es una tontería”: Rubén Omar Romano aseguró que su secuestro no fue un montaje

El argentino habló tras un reportaje donde se aseguró que todo estuvo planeado

El argentino Rubén Omar Romano habló luego del escándalo que se desató tras la publicación de la columna del periodista Ignacio Suárez, donde se aseguró que su secuestro ocurrido en 2005, cuando dirigía a Cruz Azul, fue un montaje de la política mexicana.

De acuerdo con dicha información, el crimen era para desviar la atención del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que en ese entonces era jefe de gobierno de la Ciudad de México, y se da a conocer justo en el momento en que Genaro García Luna, quien en 2005 encabezaba la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), está detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Me gusta aclarar, es una tontería decir que lo mío es montado, lo que viví yo, no lo vive nadie. Uno no sabe cómo se maneja la política, pero en mi caso lo que yo pasé fue en carne propia”, declaró Romano para la cadena ESPN.

El entrenador comentó que el día de su rescate lo iban a cambiar de casa, que él escuchó las conversaciones de los criminales quienes también atemorizaban a su familia: “Se dicen tantas estupideces, lo único que sé que estuve 65 días encerrado, con una gran presión psicológica, con llamadas a mis hijas diciéndoles cosas que me podían pasar, nada de eso es montado. La política hace sus cosas con algunos fines, no sé cuáles, pero lo que yo viví no fue montado”.

De igual manera dijo que sintió mucho temor el día del operativo, que escuchó portazos y gente corriendo hasta que entró un policía y le preguntó su nombre, le quitó la venda y vio a los uniformados que lo rescataron.

Por otro lado, comentó que solo en una ocasión vio a García Luna: “Nunca tuve contacto con García Luna, sólo el día que fue la conferencia de prensa y ya”.