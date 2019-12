Biancucchi anunció su retiro del futbol a los 35 años de edad

El jugador argentino Maximiliano Biancucchi, primo de Messi y exjugador de Cruz Azul anunció su retiro de las canchas a través de un comunicado publicado en sus propias redes sociales.

Biancucchi que será recordado por su paso en Cruz Azul y por ser el primo de Lionel Messi, anunció su retiro del futbol a los 35 años de edad.

El argentino agradeció a todos los clubes en los cuales militó, incluido el conjunto cementero, donde jugó por dos torneos.

La historia continúa… Muchas gracias a todos!! pic.twitter.com/Pmi3pnYGJT — Maxi Biancucchi (@maxibiancucchi7) December 23, 2019

“Agradecerles a todos los clubes en los que me tocó jugar, donde sin dudas me ayudaron en mi evolución, no solo como atleta, sino también como persona“, señaló Biancucchi.

El argentino solo estuvo en el 2010 con Cruz Azul, jugando 32 partidos y anotando 6 goles, aunque también militó en clubes como Olimpia, Flamengo, Vitoria, Bahia, Caerá y Rubio Ñu.

El 20 de julio del 2017 acordó su vinculación por una temporada con el Rubio Ñu de la Segunda División en Paraguay, equipo con el cual llegó a jugar 19 partidos y logró anotar en una ocasión.