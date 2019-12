¡Finalmente! Integrantes de RBD estuvieron juntos

Los RBD enloquecieron a sus fanáticos al publicar una foto de todos juntos

Buenas noticias trajo el final del 2019 para los que los aman. RBD vuelve a los escenarios con todos sus integrantes y es que, este fin de semana se reunieron y postearon la misma foto en sus respectivas cuentas de Instagram. Esto es algo que muchos habían pedido a los artistas y que los mismos le obsequiaron a sus fieles seguidores.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Cristopher Uckerman y Christian Chávez aparecen en la imagen abrazados en círculo con las caras hacia adentro, pero esto fue suficiente para encender la euforia entre su público. Maite Perroni posteó: “Este es el verdadero reencuentro, fue un regalo de amor máximo directo al corazón. Los amo a cada uno gracias por ser mis maestros con todo todo lo que con lleva porque ayer recordé quiénes somos cuando estamos juntos. Los amo más que nunca”.

Por su parte, Anahí dijo: “Para Siempre”. Mientras que Dulce María agregó: “Ayer a mi corazón le devolvieron 5 pedacitos que hace 11 años no estaban todos juntos… que al vernos otra vez a los ojos solo recuerdas lo increíble y lo “malo” se olvida. El verdadero reencuentro de 6 seres que entregamos todo, que vivimos una historia única e inolvidable, estar juntos y todo lo que vivimos nos hizo lo que somos hoy en todos los aspectos de nuestra vida. Digamos que estamos hechos de nosotros… Gracias Gracias Gracias a cada uno por juntarnos!! La energía que se siente estando los 6 juntos es muy fuerte! Los quiero con todo mi corazón y cómo siempre digo Lo verdadero es eterno”.

Mientras que los hombres: “11 años después… Citando a Mai… Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros , ni tiene signos de pesos , si no el reencuentro de los seis” dijo Alfonso Herrera.

Todos los fans de la telenovela y de la banda pop han manifestado sus muestras de cariño y agradecimiento por esta buena noticia. También esperan verlos muy pronto juntos en el escenario. Aquí les dejamos la foto que revolucionó el Instagram con todos los integrantes de RBD después de mucho tiempo.