VIDEO: La reacción de Cristiano Ronaldo cuando le mencionaron a Messi

El portugués recibió burlas tras perder la Supercopa de Italia con Juventus

Luego de haber ganado 12 finales de manera consecutiva, tanto a nivel de clubes como de selección, Cristiano Ronaldo volvió a saber lo que es perder el duelo por un título, luego de caer 3-1 ante la Lazio en la Supercopa de Italia.

Frustración y enojo fue lo que se pudo apreciar en el rostro de CR7, pues bien se sabe de su nivel de competitividad, tanto en lo individual como en lo colectivo. Por esta razón, algunos fanáticos de la Lazio aprovecharon para ‘molestar’ al futbolista portugués.

Mientras se organizaba todo para la ceremonia de premiación, un grupo de fans coreó el nombre de Lionel Messi, por lo que Cristiano volteó hacia ellos haciendo una mueca y con cierto grado de indiferencia levantó el pulgar.

En los últimos años, CR7 y Messi han sido quienes compiten por las distinciones a nivel individual como el Balón de Oro, The Best y la Bota de Oro; además de que Cristiano no se ha cansado de repetir que es el mejor futbolista del mundo y de la historia del balompié.