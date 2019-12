3 aperitivos sanos y fáciles de preparar en tu horno tostador

Organizar una fiesta navideña puede provocar un ataque de estrés estacional. Por lo tanto, las cocinas de pruebas de Consumer Reports crearon tres recetas de aperitivos fáciles y saludables que puedes preparar en tu horno tostador.

Piensa en tu horno tostador como un ayudante navideño. Aunque no se puede asar un pavo en uno de ellos, se puede usar prácticamente para cualquier otra cosa que se cocine en un horno convencional, siempre y cuando quepa adentro. Cuando se trata de preparar aperitivos para una cena o fiesta, un horno tostador tiene la ventaja de calentarse más rápido, haciendo que la preparación de la fiesta sea más eficiente. Y si vas a cocinar para muchas personas, un horno tostador puede (casi) duplicar la capacidad de tu horno.

Aunque somos grandes fanáticos de los platillos crudos, a veces uno quiere servir algo un poco más indulgente sin exagerar en grasas, calorías, sodio o azúcares. Estas recetas son ideales. No es que sean campeonas de los alimentos saludables, pero están hechas con ingredientes buenos para ti, como pescado y nueces, y es poco probable que sus números de nutrición te hagan estremecer. Servir uno de estos platillos debería ser suficiente para un aperitivo antes de la cena. Si organizas una fiesta, prueba las tres recetas.

Croquetas de salmón con salsa de limón

(Se muestra arriba)

Para las croquetas

¾ libra de filete de salmón fresco, sin piel, deshuesado y cocido, en trozos pequeños*

¾ taza de pan molido

2 cucharadas de mayonesa ligera

¼ taza de pimiento rojo finamente picado

2 cebollines verdes, finamente picados

1 clara de huevo

1 cucharada de jugo de limón recién exprimido

1 cucharadita de condimento Old Bay

1 cucharadita de mostaza Dijon

Para la salsa

2 cucharadas de mayonesa ligera

1 cucharada de jugo de limón recién exprimido

1 cucharadita de mostaza Dijon

Un poco de sal y pimienta

* Recomendamos usar salmón fresco cocido, pero si no tienes, puede usar salmón de Alaska enlatado (14.75 onzas), escurrido, sin huesos ni piel.

Preparación

1. Cubre la bandeja para hornear del horno tostador con papel aluminio. En un recipiente grande, combina el salmón, ½ taza de pan molido, la mayonesa, los trocitos de pimiento rojo, el cebollín verde picado, la clara de huevo, el jugo de limón, el Old Bay y la mostaza Dijon. Revuelve suavemente hasta que todo esté bien mezclado.

2. Con tus manos, usa la mezcla para formar 16 tortitas de 1½ pulgada. Recúbrelas suavemente con el ¼ de taza de pan molido restante y colócalas en la bandeja para hornear previamente preparada.

3. Hornea en el horno tostador a 400 °F durante 12 minutos hasta que se calienten y se doren ligeramente.

4. Mientras tanto, coloca todos los ingredientes de la salsa en un recipiente y mézclalos bien. Sirve las croquetas con la salsa cremosa.

Rinde 8 porciones.

Información nutricional por 2 croquetas y 1 cucharadita de salsa: 150 calorías, 7 g de grasa, 1.5 g de grasa saturada; 7 g de carbohidratos, 0 g de fibra, 1 g de azúcares; 14 g de proteína, 260 mg de sodio.

Jalapeños rellenos de queso al horno

14 chiles jalapeños pequeños

1 cucharada de aceite de oliva

1 taza de champiñones finamente picados

1 taza de calabacín finamente picado

2 dientes de ajo picados

½ taza de granos de elote (frescos o congelados)

3 cebollines, finamente picados

¼ cucharadita de hojas secas de tomillo

⅛ cucharadita de sal y ⅛ de pimienta negra

1 taza de queso manchego rallado

Preparación

1. Corta los chiles por la mitad a lo largo y quita las semillas y las membranas (usa guantes de plástico para hacerlo).

2. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio. Saltea los champiñones, el calabacín y el ajo hasta que estén tiernos, aproximadamente 5 minutos. Agrega el elote, el tomillo, la sal y la pimienta y revuelve. Agrega los cebollines y la mitad del queso.

3. Rellena cada mitad de los chiles con la mezcla de vegetales. Cubre con el queso restante. Hornea los jalapeños en un horno tostador a 375 °F de 18 a 20 minutos o hasta que el queso se derrita y los jalapeños estén suaves.

Rinde 28 porciones.

Información nutricional por 4 jalapeños: 100 calorías, 7 g de grasa, 3.5 g de grasa saturada; 5 g de carbohidratos, 1 g de fibra, 2 g de azúcares; 4 g de proteína, 120 mg de sodio.

Nueces con especias

2 tazas de nueces mixtas sin sal, como almendras, nueces y nueces de la India

2 cucharadas de mantequilla sin sal

3 cucharadas de azúcar morena

¾ cucharadita de paprika (pimentón) ahumada

½ cucharadita de sal

1 cucharada de hojas de tomillo fresco

1. Cubre la bandeja del horno tostador con papel aluminio, déjala a un lado.

2. Calienta la mantequilla, el azúcar, la paprika y la sal en un tazón grande en el horno de microondas durante 45 segundos hasta que la mantequilla se derrita y revuelve. Agrega las nueces y el tomillo, revuelve hasta que las nueces queden completamente cubiertas.

3. Extiende las nueces en una bandeja para hornear preparada. Hornea en el horno tostador a 350 °F de 7 a 8 minutos hasta que se doren ligeramente.

4. Retira la bandeja del horno tostador. Sacude las nueces ocasionalmente a medida que se enfrían a temperatura ambiente.

Rinde 16 porciones.

Información nutricional por 2 cucharadas: 130 calorías, 11 g de grasa, 2.5 g de grasa saturada; 6 g de carbohidratos, 1 g de fibra, 2 g de azúcares; 3 g de proteína, 75 mg de sodio.

