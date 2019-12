Carolina Sandoval le pide a Dios por: “Aquellas que solo piensan en las libras, y en quién se ve gorda o flaca”

View this post on Instagram

Y mientras yo disfruto de la navidad acá con esta delicioso pastel de @divinedelicaciescakes le pido a Dios que aquellas que solo piensan en las libras, y en quien se ve gorda o flaca puedan encontrar su razón de ser, su misión en la vida porque ya la mía la encontré y mientras siga respirando me ocupare de ser feliz y de hacer a los míos felices amándome y amándolos …y por supuesto también le pido a Dios seguir disfrutando de la vida con mis hijas como una niña de todo y cuánto venga. LOS LEO… Amén #cosasquesientecaro #christmas #navidad By the way el cake de navidad se lo ganó @rihanna_sparkles cortesía de @divinedelicaciescakes