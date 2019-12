Llaman ordinaria y vulgar a Niurka Marcos por comer con la boca abierta

La cubana volvió a dar de qué hablar pero esta vez por su "mala educación"

Niurka Marcos vuelve estar al tope de los escándalos y esta vez por mostrarse comiendo un dulce en su cuenta de Instagram, pero con la boca abierta y llena de azúcar hasta la nariz y parte de su rostro. Comentarios como “Que mujer tan ordinaria”, “Vulgar…”, “Grotesco” y muchos más en tono negativo se pueden leer en la red social. Es de conocimiento público que, muy probablemente, a Niurka no le importen estos comentarios, ni se pronuncie al respecto. Pero de que levantó polvo, lo levantó.

Por lo pronto, la vedette cubana será de las pocas que trabajen el 25 de Diciembre día de Navidad con su obra “Lo Amo pero es Imbécil” y, como si fuera poco, saldrá de gira por México con la misma este 2020. En cuanto al lleva y trae entre Niurka y Lis Vega siguen en pleitos hablando de las cirugías de ambas y defendiéndose cada vez que alguna opina de este tema.

Lo cierto es que Niurka no tiene filtro al hablar ni de sus cosas privadas, ni de las de nadie y mucho menos de comer o quitarse la ropa delante de sus fanáticos y para eso sube a sus redes lo que sea o da declaraciones sin pelos en la lengua. Unos la quieren y otros no tanto. Por ahora, nosotros te dejamos el video de Niurka comiéndose un aperitivo de manera muy particular.