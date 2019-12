Asaltan a familia de Illinois que viajó a México a celebrar la Navidad

A la familia la asaltaron, les robaron y hay un herido de bala

Viajaron a México con la intención de celebrar la Navidad junto a sus seres queridos, pero en lugar de disfrutar su estancia en el país, vivieron amargos momentos.

Una familia de origen mexicano residente en Aurora, Illinois, decidió emprender un viaje por carretera hacia Jalisco a inicios de esta semana para pasar las festividades de diciembre, como es su costumbre cada año.

Pero cuando el lunes aparcaron en Zacatecas para dormir, un grupo de hombres los emboscó, los golpeó y les robó sus pertenencias.

José Luis Gutiérrez, ciudadano americano de 52 años, su padre y su hija Sofía vivieron momentos de horror a manos de los agresores, que le dispararon a Gutiérrez varias veces luego de que se resistiera.

Los atacantes se marcharon con el vehículo de las víctimas, así como objetos de valor y documentos, según testimonios de la familia.

“Somos personas de trabajo. No le hacemos daño a nadie. Por eso se me hace más injusto de la vida que como regalo de Navidad me hayan hecho eso a mí, porque no lo merecemos”, dijo la esposa de Gutiérrez, quien no estuvo presente durante el ataque.

Baleado, secuestrado y abandonado

La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas confirmó el incidente y dijo haber acudido al lugar con un helicóptero para brindar ayuda al herido, quien presentaba al menos un impacto de bala en el abdomen.

Momentos después fue trasladado al hospital de la capital del estado para recibir atención médica.