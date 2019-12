Medios ignoran mitin masivo de Sanders y AOC, mientras otros mienten en sondeo de Iowa 

La integridad del periodismo no debe de ser sacrificada por los intereses corporativos, dijo Julián Castro.

Cómo es posible que cuando Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez reúnen a más de 14,000 personas en Venice, una de las playas más populares de Los Ángeles, los principales medios de comunicación no lo cubren.

El sábado 21 de diciembre miles de personas fueron llegando desde a las 9 a.m., a un mitin convocado por ambos líderes, pero ni LA Times, USA Today, Orange County Register, incluso el NY Times que suele cubrir eventos importantes en LA, no lo cubrieron.

Qué hablar de CNN, MSNBC o sitios como Politico, Vox, The Guardian o Fox News. Ninguno de ellos lo consideró lo suficientemente importante para reportarlo en sus plataformas. Los únicos que publicaron un artículo fueron Yahoo.com, Huffpost.com y los canales de televisión a nivel local Ktla y ABC.

Eso sí, LA Times pudo enviar a un fotógrafo a la reunión que tuvo el candidato Joe Biden con un grupo de unos 12 latinos en el restaurante La Guelaguetza el viernes 20. Incluso, el domingo 22, lejos de reportar el mitin de Sanders, publicaron una columna donde anuncian que Biden le está ganando la carrera a Sanders en elegibilidad.

Desafortunadamente este tipo de acciones contra el senador de Vermont que lleva a miles de personas a donde se para, no son nuevas ni únicas. Recientemente Julián Castro en un tuit le pidió a CNN que fuera justo y que no mintiera a su audiencia al utilizar una encuesta ya obsoleta para justificar su anuncio de que Sanders estaba en 4to lugar en Iowa, cuando en realidad estaba muy cerca del primer lugar.

Si CNN publicó esta encuesta, es inaceptable utilizar un sondeo de más de seis semanas simplemente porque pagaron por ella. Se debería de utilizar una encuesta reciente. La integridad del periodismo no debe de ser sacrificada por los intereses corporativos, dijo Castro vía Tweeter.

Esta es la razón del por qué muchos estadounidenses ya no creen religiosamente en los medios masivos, especialmente porque actualmente son propiedad de seis corporaciones. El problema es que, en muchas ocasiones, particularmente en política y política exterior desinforman, no dan el contexto completo o ignoran información para manipular a su audiencia y que los televidentes terminen pensando como ellos quieren.

Es por eso que recomendamos a la audiencia apoyar al periodismo independiente, plataformas que no dependen del dinero corporativo como Democracy Now, The Intercept o seguir a periodistas ganadores de premios Pulitzer como Chris Hedges o el también ganador de premios de periodismo Aaron Mate, entre otros.

Agustín Durán es editor de Metro de La Opinión