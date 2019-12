Le prohíben al Liverpool usar su parche de campeón del mundo en la Premier League

Sólo obtuvieron el permiso especial para utilizarlo en un partido

Aunque el próximo domingo el Liverpool, utilizará la insignia de campeón que obtuvo hace unos días en Catar contra el Flamengo, será la única vez que podrán hacerlo durante esta temporada y tuvieron que tramitar un permiso especial para ello ante la Premier League.

Liverpool podrá lucir el parche de oro (campeón FIFA) en Champions League. ¿Qué hay de la Premier League? Será una sola vez, 🆚 Wolves, el domingo 29/12. pic.twitter.com/nYNTnk0IgX — Rosario Pompizzi (@RosarioPompizzi) December 27, 2019

De acuerdo con el reglamento de la primera división inglesa, ningún club puede emplear una insignia en su uniforme que no haya sido registrada antes del inicio de la temporada en curso. Evidentemente el Liverpool no lo hizo, puesto que no sabía si la ganaría, por lo que no podrán portarla durante el resto de la temporada; sin embargo, consiguieron el permiso de usarla al menos una vez y será este domingo en el duelo que los Reds tendrán contra el Wolverhampton de Raúl Jiménez en Anfield.

A pesar de esta prohibición en la Premier League, el mismo club informó que no sucede lo mismo en las competencias de la UEFA, como la Champions League, ya que allí sí podrán lucirla.

Liverpool ha sido autorizado a usar el parche de campeón del mundo en un único juego de Premier League. Será ante Wolves el próximo domingo, siempre y cuando lleguen a tiempo las camisetas con el emblema: https://t.co/jMAPGUoXsa — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) December 25, 2019

De acuerdo con reportes del club inglés, la FIFA les permite utilizar esta insignia desde el día en que se convirtieron en Campeones del Mundo hasta el final de la siguiente edición del torneo, el cual de acuerdo al nuevo formato será a mediados en 2020.