Cómo mantenerse seguro al usar servicios de transporte con aplicaciones

En diciembre, la empresa de transporte Uber lanzó su primer informe de seguridad pública que reveló algunas estadísticas preocupantes. En 2017 y 2018, hubo un total de 97 accidentes automovilísticos fatales que involucraron a Uber, con 107 muertes. Murieron 19 personas por agresiones físicas, siete de las cuales eran conductores. Según el informe, también se denunciaron 3,045 casos de agresión sexual que involucraron a pasajeros o conductores de Uber.

El principal competidor de Uber, Lyft, también ha estado luchando con problemas de seguridad de los pasajeros, como consecuencia de varias denuncias y demandas judiciales que detallan las agresiones sexuales a los pasajeros.

Uber llama a su informe un acto proactivo hacia la transparencia y enfatiza que las cifras son pequeñas en relación con el volumen general de viajes facilitados por la plataforma. Según el informe, la mayoría (99.9%) de los viajes de Uber terminan sin ningún problema relacionado con la seguridad. La empresa también señala que la tasa de mortalidad por accidentes relacionados con Uber en 2017 fue de 0.59 muertes por cada 100 millones de millas recorridas, y de 0.57 muertes por esa misma distancia en 2018, aproximadamente la mitad de las tasas nacionales. Las agresiones fatales ocurren en uno de cada 122 millones de viajes en Uber, y en uno de cada 5 millones de viajes se producen violaciones.

Algunos defensores de la seguridad se sienten animados al ver a Uber divulgar estos datos al público. “NSC aprecia que Uber dé el paso voluntariamente y publique su informe”, dice Maureen Vogel, directora de comunicaciones del National Safety Council (NSC), un grupo sin fines de lucro de defensa de la seguridad. “La transparencia es fundamental y muy necesaria”.

No obstante, según David Friedman, vicepresidente de defensa de Consumer Reports, la publicación del informe por sí sola no mejorará la seguridad de los pasajeros a menos que esté seguida de una medida significativa.

“Recopilar y compartir datos es un buen primer paso para Uber, pero son los próximos pasos los que realmente importan”, dice. “Los consumidores no pueden confiar en los datos de la tasa de incidentes de Uber para tomar decisiones informadas. Uber, incluyendo a su CEO, necesita mantener su atención en el número absoluto de incidentes, incluyendo todas las lesiones que dejaron fuera, y hacer todo lo posible para que lleguen a cero. Eso señalaría un verdadero cambio en la cultura de Uber”.

Tras la publicación del informe, el CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, dijo en Twitter: “Sospecho que mucha gente se sorprenderá de lo poco frecuentes que son estos incidentes; otros pensarán, como es lógico, que siguen siendo demasiado comunes. Algunas personas apreciarán lo mucho que hemos hecho en materia de seguridad; otras dirán que tenemos más trabajo por hacer. Todos tendrán razón”.

Uber y Lyft dicen que están tomando medidas para mejorar la seguridad. CR se puso en contacto con ambas compañías, así como con los principales defensores de la seguridad, para obtener consejos que ayuden a los conductores y pasajeros a protegerse mientras utilizan los servicios de transporte con aplicaciones. Aquí están sus consejos.

Antes de subir al auto

Familiarízate con la aplicación. “La seguridad realmente comienza en el momento en que comienzas a usar la aplicación”, dice Kelly Nantel, vicepresidenta de comunicaciones y defensa del NSC. “Familiarízate con los consejos de seguridad que la aplicación de viajes compartidos envía a los pasajeros”.

También querrás poder acceder rápidamente a la función de llamada de emergencia de la aplicación, que mostrará información importante, como la marca, el modelo y el número de la matrícula del auto, para que puedas compartirla con el operador del 911.

Te explicamos cómo encontrarla en las aplicaciones Lyft y Uber.

Uber dice que también ha comenzado a agregar funcionalidad a su botón de llamadas de emergencia. En 60 ciudades y condados de los Estados Unidos, al presionar el botón de emergencia se enviará digitalmente información sobre el auto y su conductor, así como sus datos de ubicación, a los operadores del 911.

No compartas información personal. Tanto Uber como Lyft tienen una tecnología que anonimiza tu número de teléfono cuando llamas o envías un mensaje a tu conductor a través de la aplicación. También enmascara las ubicaciones exactas en las que te recogen y dejan en el historial de viajes del conductor. No deberías tener que compartir tu número de teléfono u otros datos personales directamente con el conductor.

Asegúrate de que tu teléfono esté cargado. En caso de una emergencia, no querrás quedarte sin teléfono. Es fácil que te olvides de cargar tu teléfono y la batería de algunos teléfonos puede tener una duración limitada, así que considera llevar un cargador portátil.

No confíes en usar el cargador para automóvil en tu viaje compartido, ya que limita el acceso a tu teléfono y el conductor podría agarrarlo del cable USB.

Solicita tu transporte adentro y espera allí. Evita quedarte afuera con tu teléfono en la mano. Podría atraer a ladrones o conductores que pueden intentar engañarte para que pienses que son los conductores de tu viaje.

Si no puedes esperar adentro, Nantel sugiere esperar en un área bien iluminada y donde sea fácil para un conductor detenerse de manera segura.

Cuando llega tu auto

Verifica que te estás acercando al vehículo correcto. “Siempre revisa la placa antes de subir al vehículo para asegurarte de que estás subiendo al auto correcto”, dice Nantel. El auto también debe coincidir con la marca y el modelo que se muestran para tu conductor en la aplicación. No confíes en los adhesivos de marca en el parachoques o el parabrisas, ya que pueden ser falsos.

Pregunta por tu nombre. “No preguntes por el nombre del conductor ni menciones el tuyo voluntariamente”, dice Harriet Rennie-Brown, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Administradores del 911 del Estado.

Puedes preguntar: “¿A quién vienes a recoger?” El conductor también puede pedirte que verifiques su nombre. Y no te inclines hacia dentro del auto para tener esta conversación; eso podría facilitar que alguien te meta en el vehículo.

Además, no salgas a la calle antes de que el carro se detenga por completo y sea seguro abrir la puerta.

Siéntate atrás, detrás del conductor. “Según muchos consejos de seguridad, lo mejor es sentarse detrás del asiento del pasajero”, dice Beth Warford, fundadora de PrettyLoaded.org y entrenadora de seguridad personal y defensa personal. “Pero en realidad, el mejor lugar está detrás del asiento del conductor. Esto se debe a que es más difícil para el conductor tocarte o amenazarte con un arma”.

Y si tienes equipaje y viajas solo, Warford sugiere que lo lleves contigo para que puedas salir de una situación rápidamente.

Verifica que las cerraduras para niños estén desactivadas. Warford también advierte a los pasajeros que verifiquen que las cerraduras para niños no hayan sido activadas. “Después de subir al carro, inmediatamente abre la puerta de nuevo”, dice ella. “Si no puedes abrir la puerta, inventa haber dejado caer las llaves afuera para que el conductor abra la puerta. Luego sal y busca otro vehículo”.

Abróchate el cinturón de seguridad. Según Nantel en el NCS, los pasajeros de los asientos traseros en los viajes compartidos y los taxis pueden ser menos propensos a usar el cinturón de seguridad. No olvides que las normas de tránsito aún se aplican en un viaje compartido. Los accidentes automovilísticos siguen siendo la mayor amenaza para tu seguridad mientras estás en un vehículo. Asegúrate de abrocharte el cinturón.

Durante el viaje

Programa tu destino en Waze o Google Maps. Vigila hacia dónde se dirige tu vehículo, sobre todo si no estás familiarizado con la zona. De esa manera, si te desvías del rumbo, podrás detectarlo antes.

Permanece alerta. “Haz un fuerte contacto visual”, dice Warford. “Las investigaciones indican que los delincuentes tienden a evitar atacar a las personas que hacen un fuerte contacto visual”.

Muchas personas usan aplicaciones de viajes compartidos después de una noche de fiesta. Aunque es una opción más segura que conducir a casa después de beber demasiado, nunca uses la aplicación de viajes compartidos si estás solo y demasiado incapacitado para protegerte, dice Warford. Además, no te duermas, no te distraigas escuchando música con tus audífonos ni te obsesiones demasiado enviando mensajes de texto o navegando por las redes sociales.

También es importante no distraer al conductor, dice Nantel. “Necesitan concentrarse en el trayecto. Asegúrate de que tu conductor tenga puesto el cinturón de seguridad, no maneje agresivamente ni use su teléfono celular mientras conduce. Si el comportamiento de tu conductor te está incomodando, díselo”.

Comparte tu viaje con un amigo o familiar. Las aplicaciones Uber y Lyft tienen funciones que te permiten compartir con otra persona tu ruta, la hora estimada de llegada e información sobre el automóvil.

Te mostramos cómo compartir tu viaje en Lyft y Uber.

Confia en tu intuición. Si hay algo raro en el conductor, dile que quieres bajarte, suponiendo que te encuentres en un área donde sea seguro hacerlo. Si sospechas que el conductor está bajo la influencia de drogas o alcohol, o tiene demasiado sueño para conducir, termina el viaje inmediatamente y llama al 911.

Si viajas con un niño. “En algunas ciudades, puedes solicitar un asiento para niños en la aplicación”, dice Emily Thomas, PhD, ingeniera de seguridad automotriz en el Centro de Pruebas de Automóviles de Consumer Reports. Pero eso solo te proporciona un asiento para el automóvil orientado hacia adelante, que no es apropiado para ningún niño menor de 2 años. Recomendamos llevar un asiento para el automóvil contigo para que tu hijo lo use mientras se realiza un viaje compartido. Los conductores de viajes compartidos deben darte tiempo para instalar tu asiento para automóvil cuando lleguen a recogerte.

Si se presenta una situación de emergencia

En el caso de un choque. Los conductores deben asegurarse de que todas las partes involucradas estén seguras y luego llamar a la policía y a los paramédicos, si es necesario. También deben informar a Lyft o Uber sobre el accidente a través de la aplicación.

La misma recomendación se aplica a los pasajeros. Si tu conductor está incapacitado, eres tú quien debe llamar a la policía. Incluso si no te parece que te has lesionado, es recomendable buscar atención médica de todos modos. Toma fotografías de cualquier lesión o moretón y asegúrate de obtener la documentación de cualquier centro médico que visites. Los conductores de Lyft y Uber deben tener su propio seguro, además las empresas aseguran el viaje e indemnizarán a los pasajeros por daños y perjuicios en caso de accidente.

Si sientes que estás en peligro. Si descubres que te encuentras en una situación peligrosa con un conductor u otro pasajero, intenta salir del vehículo lo antes posible. Luego llama a la policía.

Si no puedes salir del vehículo, llama al 911 directamente o a través de la aplicación de viaje compartido. Uber y Lyft dicen que sus aplicaciones brindan automáticamente a los operadores del 911 la información que necesitarán saber.

“Pero en una situación de emergencia cada segundo vale”, dice Rennie-Brown. “Si tu teléfono está bloqueado y necesitas ayuda inmediata, no ingreses tu código ni accedas a la aplicación, simplemente presiona el botón de llamadas de emergencia”.

Seguridad de viaje compartido para conductores

Al igual que los pasajeros, los conductores también deben mantenerse seguros. La mayoría de las reglas anteriores se aplican también para ellos. Las aplicaciones Uber y Lyft ofrecen asistencia en todo momento a través de la aplicación y los conductores también tienen una función de llamadas de emergencia.

Ten en cuenta la calificación de tu pasajero. Y asegúrate de recoger a la persona adecuada. Los conductores también pueden usar la aplicación para compartir su ubicación con amigos y familiares y para que sigan sus viajes.

Asegúrate de que tus pasajeros sigan las normas de tránsito. No lleves a un pasajero que tenga un niño pequeño sin asiento para el automóvil. Pídele a tus pasajeros que se abrochen el cinturón de seguridad, no permitas más pasajeros en el auto de los que puedes llevar de forma segura, y no les permitas traer bebidas alcohólicas en el vehículo.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.