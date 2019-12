Ex goleador del América tunde con todo a Gio dos Santos: “Está a años luz para traer el 10 del Ame”

Ángel Reyna piensa que Gio no está a la altura para traer el 10 de las Águilas

En búsqueda de ser más ofensivo y conseguir el gol que le diera al América el campeonato, en la segunda mitad de la final de vuelta entre Águilas y Rayados, Miguel Herrera mandó al terreno de juego a Giovani dos Santos. Sin embargo, el 10 del América casi no tuvo contacto con el balón y desapareció en la cancha. Ante esto no se hicieron esperar las críticas de los aficionados e incluso un ex goleador de las Águilas dijo que Gio no estaba a la altura.

Mediante una historia compartida en su cuenta oficial de Instagram, Ángel Reyna, campeón de goleo con el América en el Clausura 2011, criticó el rendimiento de dos Santos y dijo que no tenía la calidad suficiente para portar la playera número 10 de las Águilas.

En esa misma historia, Reyna dijo que no pasaba nada con el penal fallado de Guido Rodríguez porque demostró ser un crack en todo el torneo.

Tras ser dominador durante el primer tiempo, América no pudo mantener la ventaja y Monterrey llevó el partido hasta los penales, en donde la pandilla se coronó tras derrotar a las Águilas 4-2.