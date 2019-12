Frida Sofía sorprende a sus seguidores cantando como Mariah Carrey

Además del talento vocal, Frida lució un vestido color rosa y una tiara que adornaba su rubia cabellera

Durante los últimos meses la vida de Frida Sofía se ha visto envuelta en la polémica gracias a diversos problemas familiares y escándalos con algunas figuras del medio del espectáculo, pero 2019 es un año que no olvidará, ya que también marcó el inicio de su carrera musical con el tema “Ándale”.

El nombre de la hija de Alejandra Guzmán vuelve a dar de qué hablar, esta vez gracias al talento que derrochó en su perfil de Instagram, en donde compartió un video en el que se le ve cantando “All I Want for Christmas is You”, tema navideño que hiciera famoso Mariah Carey.

“Gracias por este video! No sé quién lo grabó, pero fue un momento muy especial para mí gracias & las extraño mucho girlfriends”, fue el texto con el que acompañó el clip.

El corto video fue aplaudido por sus fans, quienes enviaron algunas palabras de felicitación: “Si canta la mujer la verdad“, “Eso es tener voz hermosa como siempre“, “Me encanta como cantas“, “Hermosa voz“, “Que bonito se oye“, “Que voz tan hermosa“, “Esa voz hermosa eres grande y brillas siempre Créelo!“, “Tienes talento“, “Cantas hermoso“, “Belleza y talento total“, “Dios te a dado la gran bendición de tu vos esta bien bonita“, fueron algunas reacciones.

Además del talento vocal, Frida lució un vestido color rosa y una tiara que adornaba su rubia cabellera. La publicación ha generado más de 130 mil reproducciones.