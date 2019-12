Migrantes mexicanos piden a AMLO ayuda para no ser enviados a Guatemala

Luis de Jesús Carreño huyó de Puebla días después que desconocidos asesinaron a su papá de ocho disparos de arma de fuego porque se negaba a pagarles una cuota que le habían impuesto en su negocio, pero ahora que espera en Tijuana su turno para solicitar asilo, dice temer que el gobierno de Estados Unidos lo mande a Guatemala a esperar resultados a su petición.

El joven mostró en su celular un enlace de una noticia de televisión que decía que desde esta semana el gobierno de Estados Unidos planea enviar hasta la frontera de Guatemala con México a migrantes que soliciten asilo en la frontera estadunidense.

“Los noticieros no dicen que a los mexicanos no nos van a mandar hasta Guatemala”, exclamó. Según el migrante que calcula que le tocaría pedir asilo en unos tres meses, los migrantes que estarían en el centro de detenciones de Otay Mesa, cerca de la frontera en San Diego, saben que los pueden deportar hasta Guatemala si les niegan asilo.

Carreño es solo uno de cerca de un centenar de migrantes que este lunes se presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Tijuana para pedir que interceda ante la ONU y prevenir que los envíen a Guatemala.

“Estoy con mi abuela en un refugio, mi mamá vive en Nueva Jersey, a Puebla no podemos regresar porque nos matan, pero si nos mandan a Guatemala, donde no conocemos a nadie y la delincuencia es como la de Puebla, también posiblemente nos maten”, dijo temeroso.

Encima, algunos migrantes que esperan asilo junto con los migrantes mexicanos han platicado que no solo la delincuencia en su país opera de forma parecida a la mexicana, sino que hay pandillas y grupos que se han aliado entre ambos países.

Los hijos de un hombre que sobrevivió con varios disparos a un atentado en el estado de Guerrero escribieron una carta al presidente de México, Andrés Manuel Lٗópez Obrador, para pedir que interceda pro su familia para que no sea enviada a Guatemala.

“Nuestra petición es porque nuestra familia no puede estar en ese país (Guatemala), ya que el crimen organizado controla a los ex kaibiles (ex soldados de élite guatemaltecos) y sicarios y sería poner en peligro de muerte a nuestra familia”, dice la carta enviada al presidente López Obrador y entregada a la CNDH.