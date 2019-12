Policía inventó que le escribieron una ofensa en su café de McDonald’s… y terminó despedido

La acusación hacia un empleado de McDonald´s en Kansas por haber ofendido a un policía con el mensaje “F—–k pig” (maldito cerdo) en su café, resultó ser toda una farsa creada por el supuesto agredido, quien luego del incidente ya no trabaja más para el departamento policial.

El mismo jefe de policía de Herington, Brian Hornaday compartió en Facebook la fotografía –ya eliminada- donde puede leerse el mensaje con el improperio en la etiqueta del vaso con café que el policía compro de camino al trabajo la madrugada del sábado. La publicación generó una ola de reacciones en contra hacia la cadena de restaurantes.

En cuanto se hizo pública la denuncia en redes sociales también se argumentó que McDonald’s habría ofrecido un menú gratis al “ofendido”, y que dicha oferta había sido rechazada. Pues “Un Big Mac y unas patatas no compensan lo sucedido”.

