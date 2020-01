Telenovelas 2020: Lo nuevo que estrena Telemundo y Univision

En el año nuevo, las cadenas latinas seguirán su batalla por conquistar y mantener a la audiencia

La competencia entre Univision y Telemundo está cada vez más reñida. Ambas televisoras se esfuerzan día a día para ofrecerle a su público la mejor programación para que les den su preferencia.

Para este 2020 los dos canales latinos tienen planeados varios proyectos con temas que seguramente atraparán a la audiencia. Aquí te contamos algunos de los estrenos que están por llegar en el nuevo año.

Telemundo

Aracely Arámbula volverá a dar vida a Altagracia, “La Doña“, en su segunda temporada después de también apareciera en la sexta temporada de “El Señor de los Cielos“.

La aclamada y explosiva serie inicia a dos años desde el final de la primera temporada cuando todos creían, equivocadamente, que La Doña estaba muerta. Ahora, Altagracia Sandoval está de regreso, más fuerte que nunca, para recuperar lo que le corresponde y vengarse de aquellos que han ido en su contra. Muchas tragedias impactarán a Altagracia, pero nada la detendrá en su búsqueda por justicia.

Majida Issa regresa a Telemundo como la protagonista de “Operación Pacífico” en donde compartirá creditos con Mark Tacher y Julio Bracho.

Este drama policíaco de 60 episodios se centra en Amalia Ortega (Issa), una mujer valiente, esposa, madre y Capitán de la Unidad de Inteligencia Secreta de la Policía. El objetivo principal de Amalia es capturar a El Guapo (Bracho), un misterioso y poderoso narcotraficante mexicano por quien pondrá en riesgo su profesión, su vida y la de su familia. Solo su inagotable determinación la ayudará a completar la misión.

No todo son narconovelas en Telemundo, en el 2020 también presentarán una historia diferente con un muy buen elenco que reúne a Ilse Salas, Mariana Treviño, Erick Elías y David Chocarro.

La historia presenta la vida de dos buenas amigas, Constanza Franco (Salas), una abogada exitosa y sofisticada, madre y esposa; y Remedios Rivera (Treviño), una madre y esposa cariñosa que, a diferencia de su amiga, es un espíritu libre que no logra mantener su vida en orden.

Tras 20 años de matrimonio, las dos amigas deciden separarse de sus respectivos esposos. A Remedios todo se le junta cuando reaparece su primer amor. Mientras tanto, Constanza llega a un acuerdo con su esposo de tomar un descanso de 100 días. Una vez que transcurran esos días, deberán decidir si mantendrán el matrimonio o no.

Fernanda Castillo y Raúl Méndez vuelven con la segunda temporada de “Enemigo Íntimo” que retoma la historia dos años después de que terminó la primera temporada.

Grabada en México y España, esta nueva temporada empieza con un salto en el tiempo de dos años. Roxana (Castillo), quien ya no puede esconderse bajo el alias de ‘El Profesor’, luchará para restablecer el cartel Mil Cumbres y crecer su imperio, pero Alejandro (Méndez), comandante de la Unidad Antidrogas, no estará dispuesto a dejarla ahora que conoce que el “Profesor” y su hermana desaparecida son la misma persona. Estos conflictos entre bandos opuestos desatarán una guerra de venganza entre dos hermanos de sangre ahora convertidos en peores enemigos.

Otro de los proyectos que Telemundo anunció para el año 2020 es la segunda temporada de “Falsa Identidad”. La primera temporada fue protagonizada por Camila Sodi, quien ya no continuará y podría ser Dulce María que tome el protagónico de este thriller.

Univision

Univision presentará la nueva versión de “Rubí” dentro del concepto de “Fábrica de Sueños”, que son adaptaciones de los clásicos de las telenovelas en una serie corta. Camila Sodi encarnará el personaje que creó la legendaria Yolanda Vargas Dulché.

Una joven periodista llamada Camila convence a una mujer solitaria llamada Rubí que cuente su historia de vida para que revele porque se vive aislada del mundo en una mansión oscura. Lo que le sigue es una historia truculenta de una mujer ambiciosa con un pasado humilde, determinada de usar de feminidad y belleza para salir de la vida de pobreza, sin importar lo que tenga que hacer o a quien tenga que lastimar en el proceso.

La nueva producción de Juan Osorio tiene un poco de polémica ya que Gabriel Soto y su novia Irina Baeva aparecen juntos. Aunque esta última es la villana, el hecho de que están en una misma producción genera interés. En esta ocasión es Vanessa Guzmán quien hace de pareja de Soto.

“Soltero con hijas” es la historia de Nicolás Contreras (Soto) y Victoria Robles (Guzmán), dos mundos opuestos, que en un principio se odiarán, y después serán sorprendidos por la vida, que los llevará a formar una hermosa y peculiar familia, junto con las tres sobrinas huérfanas de Nicolás: Camila, Alexa y Sofi.

Nicolás es un hombre soltero que vive sin apegos y no cree en el matrimonio ni en el amor. Es gerente de un prestigiado hotel en Acapulco. Cristina Contreras y Antonio Paz y, hermana y cuñado de Nicolás, son los padres de tres jovencitas, a quienes adoran y se han esforzado por darles un nivel de vida que no pueden sostener y que los ha llevado a adquirir enormes deudas. Antonio y Cristina mueren en un accidente automovilístico, dejando en la orfandad a sus tres pequeñas hijas: Camila de 17 años, Alexa de 14 años y Sofía de 8 años. Nicolás es el único familiar directo de las pequeñas y tendrá que hacerse cargo de ellas. Su vida da un giro radical, cuando sus sobrinas llegan a vivir a su loft de soltero y él deberá cubrir un rol para el que cree no estar preparado.

Otro de los estrenos de Univision para el 2020 es “Médicos”, de los creadores de “Por amar sin ley”. En esta ocasión, Daniel Arenas y Livia Brito protagonizan la serie sobre los casos que los doctores viven en una sala de emergencias.

La serie narra la historia de un grupo de profesionales de la salud, que cotidianamente enfrenta el reto de resolver complejas y críticas situaciones médicas.

El grupo de médicos que dan vida a las diversas historias que presentará esta nueva producción, trabaja en uno de los más prestigiados hospitales de la Ciudad de México, bajo la dirección del doctor Gonzalo Olmedo, personaje interpretado por José Elías Moreno.

Como tú no hay dos

La productora de Univision, W Studios, también realiza “Como tú no hay dos”, que ya se graba en México con Adrián Uribe, Estefanía Hinojosa y Claudia Martin.

Aunque se sabe poco de la producción, se dice que es un refrito de la teleserie chilena “Amores de mercado”, sobre dos hermanos que intercambian sus vidas. Esta misma historia la hizo Telemundo como “Amor descarado” (2003) con José Ángel Llamas, Ivonne Montero y Bárbara Mori, y la volvió a realizar en 2015 como “¿Quién es quién?” con Eugenio Siller, Kimberly Dos Ramos y Danna Paola.