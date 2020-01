¡Cuidado, Bárbara Bermudo va a toda velocidad!

View this post on Instagram

Asi recibiré el 2020….. A toda velocidad sostenida de la mano de Dios, así como sujeto este tubo 😆, mirando hacia adelante con una visión 20/20 clara y perfecta pero sobretodo feliz y a carcajada limpia….Me siento muy agradecida por este año que está a punto de terminar. Para esta nueva década, cada meta que tenemos nos demandará tiempo y sacrificio, pero valdrá la pena pues no hay nada como sentir la satisfacción de lograr lo que deseamos. Quien está listo ???!??? Que desean lograr este año???? #2020vision #2020 #vail