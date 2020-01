Las nuevas leyes en Texas para el 2020 ya se encuentran en vigor

Cambios en la manera que el estado responde a desastres naturales, apuestas y temas de salud

TEXAS.- Con el inicio del 2020 se debe de tomar en cuenta que en Texas ya entraron en vigencia nuevas leyes.

Aquí algunas de las que si usted es residente del Estado de la Estrella Solitaria debe de tomar en cuenta.

Fondos para inundaciones:

Para personas en zona de inundación como Houston este cambio es muy importante porque la medida traslada 1.7 mil millones de dólares del fondo estatal al Código de Agua de Texas, que estableció dos nuevas cuentas: el Fondo de Infraestructura de Inundación y el Fondo de Resiliencia de Infraestructura de Texas. La ley permite a la Junta de Desarrollo del Agua de Texas emitir bonos de ingresos para ambas cuentas y prioriza la asistencia financiera para los condados donde el ingreso familiar promedio es inferior al 85% del ingreso familiar promedio del estado.

Tarifa de bingo:

Esta ley cambia las tarifas de premio para el bingo. Una organización autorizada ya no tiene que cobrar una tarifa a una persona que gane un premio no monetario valorado en más de 5 dólares. Pero si una persona gana al menos 5 dólares en efectivo como premio de bingo, debe pagar una tarifa del 5% del monto del premio. La organización autorizada que recauda la tarifa del premio deberá entregar el 50% de las tarifas cobradas a la Comisión de Lotería de Texas. Los condados y ciudades pueden optar por recibir tarifas de premios.

Cuentas médicas inesperadas:

Esta ley protege a los consumidores que tienen planes de salud regulados por el estado de facturas médicas sorpresa en ciertas situaciones. Las nuevas protecciones se aplican a las facturas por servicios médicos recibidos a partir del 1 de enero de 2020. Esto afecta a las personas con planes de seguro de salud regulados por el estado a través de los sistemas estatales de jubilación de empleados o maestros, que es aproximadamente el 16% de los tejanos, según el Departamento de Texas de seguros. La nueva ley no limita las opciones ni cambia la cobertura de un plan para la atención fuera de la red. La nueva ley se aplica en emergencias y situaciones en las que no seleccionó a los médicos. Los pacientes reciben facturas médicas sorpresa cuando reciben atención de un médico, laboratorio u otro proveedor fuera de la red del plan. Ocurre con mayor frecuencia cuando alguien se somete a una cirugía o recibe tratamiento dentro de la red, pero recibe atención de un médico de urgencias, anestesiólogo, radiólogo u otro proveedor que no tiene contrato con el plan de salud, o cuando alguien recibe tratamiento por una emergencia en un momento.

Desastres naturales e impuestos:

Este nuevo reglamento legal crea un porcentaje obligatorio de exención por desastre para una propiedad afectada por un desastre natural. Esta medida modifica el Capítulo 11 del Código Tributario de Texas al agregar la Sección 11.35 para crear un Porcentaje obligatorio de exención por desastre para la propiedad dañada por un desastre.

Infracciones de datos:

La ley se relaciona con la privacidad de la información de identificación personal y la creación del Consejo Asesor de Protección de Privacidad de Texas. Modifica el Código de Comercio y Negocios de Texas y dice que una persona que realiza negocios en Texas y tiene datos computarizados que incluyen información personal confidencial debe divulgar cualquier violación de la seguridad del sistema a cualquier persona cuya información personal confidencial haya sido o se cree que fue adquirida por una persona no autorizada. La notificación de una violación de datos debe realizarse dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que la empresa se enteró de que se produjo la violación. El negocio también debe notificar al Fiscal General de Texas sobre la violación dentro de los 60 días de enterarse.