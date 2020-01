El auténtico sabor mexicano: Receta de pollo al pibil

View this post on Instagram

¡Esta receta te ayudará a comenzar la DIETA a partir de hoy! 😍 👤 PORCIONES: 4 📝 INGREDIENTES: – 1/2 taza de agua – 1 taza de jugo de naranja agria – 3 cucharadas de vinagre de manzana – 100 gr de achiote – 1/4 de cebolla – 1 diente de ajo – 1/2 cdita de pimienta – 1 cdita de orégano – 1/2 cdita de comino – 1 cdita de sal – 2 piezas de pollo entero sin piel, cortado en piezas – 1 pieza de hoja de plátano – al gusto de cebolla morada encurtida PREPARACIÓN: 1. Precalienta el horno a 180°C. 2. Licúa el agua con el jugo de naranja, el vinagre, el achiote, la cebolla, el ajo, la pimienta, el orégano, el comino y la sal. 3. En un bowl marina el pollo con la mezcla anterior por 30 minutos. 4. En un comal asa las hojas de plátano para que se suavicen. 5. En un refractario coloca las hojas de plátano y agrega el pollo previamente marinado. 6. Hornea por 45 minutos o hasta que el pollo esté cocido y doradito. 7. Sirve en un plato, acompaña con arroz blanco y disfruta. • • • #kiwilimon