Roger Martínez quiere salir del América ¡Pero no lo dejan!

El colombiano está ansioso por saber qué será de su futuro

La tensión entre Roger Martínez y el club América es más que evidente. Ahora el delantero colombiano dio a conocer que tiene una oferta de un club europeo.

Según Roger Martínez, el Genoa de Italia tiene interés en ficharlo. Sin embargo, la directiva de las Águilas no ha dado ninguna respuesta al equipo italiano.

El sueño del delantero de continuar su carrera en Europa no parece tomar forma, así que está ansioso porque el club de Coapa resuelva su situación pronto.

“Me da bronca que no haya una respuesta. Un día me dicen que me hablan pero luego no lo hacen. Yo soy un profesional, estoy concentrado en el club, siempre estuve a disposición. Y a mí me da bronca esta falta de comunicación”, dijo Roger Martínez al Diario AM.

“Pienso que a cualquier futbolista si le preguntan si desea ir a Europa, todos te van a decir que sí. Es un sueño. Yo en América estoy agradecido y contento, es mentira eso que dicen que no quiero estar en el club. Solamente que a cualquiera cuando lo vienen a buscar y, más de una liga importante como la italiana, quiere dar el salto. Eso me tiene un poco ilusionado, pero el club no me da una respuesta”.

El contrato de Roger Martínez con el América concluye en junio de 2023, por lo que el Genoa pretende pedir al delantero como préstamo con opción a compra.