Aké Loba se aleja de Cruz Azul, pero los celestes ya están buscando otro delantero

Al marfileño no le gustó una cláusula en el contrato, pero La Máquina necesita reforzar su ataque

Pese a que a Cruz Azul se le esté dificultando el fichaje del marfileño Aké Loba, una cosa es segura para el director deportivo Jaime Ordiales: a la Máquina le urge un delantero y, aunque no han quitado el dedo del renglón con el marfileño, ya se están moviendo para encontrar en otro lado esa pieza que necesitan.

Aké Loba ya está en CDMX con todos los deseos de jugar en #CruzAzul 🔵 Lo demás es trabajo de la Directiva de La 🚂 para llegar a un acuerdo. pic.twitter.com/N4Zn9h0j7L — Carlos Córdova 🧔🏻(Oficial) (@cordova_sports) December 31, 2019

Recordemos que a Loba no le gustó una cláusula del contrato que le ofrecían los celestes, en la que su sueldo estaba ligado a objetivos individuales, por lo que el fichaje aún no se ha cerrado. Pese a esto, Ordiales insistió en que eso no significa que hayan cerrado la puerta, sino que aún están en negociaciones.

“Si no hemos hecho ninguna aclaración es porque está en negociaciones, es un gran jugador, lo conozco personalmente, por eso Cruz Azul se ha fijado en él, la realidad es que no solo es el jugador y el dinero, sino que intervienen los clubes y representantes. Es un elemento que tiene otras opciones y si se da, bienvenido, si no, estamos analizando la mejor postura”, comentó el nuevo director del club.

Feliz día de Reyes en La Noria. Jaime Ordiales, partió la rosca en una convivencia con la prensa que cubre al Club.#CruzAzul 🚂🤴🏻 pic.twitter.com/6bq7V3JX6l — Alan Lara (@alanlarav) January 6, 2020

Lo cierto es que, en caso de que no se cierre el fichaje del de Costa de Marfil, Cruz Azul ya está viendo otras opciones.

“La idea es redondear el plantel, trataremos de sumar los jugadores que creamos son los más convenientes, trataremos de sumar ese delantero que necesitamos”, agregó.

“Me preocupa traer a un buen jugador lo antes posible, pero no acelero los procesos. Trato con el cuerpo técnico de ver la mejor opción, tenemos una dinámica de contrataciones, a la par de algún jugador estamos con otros y analizamos qué es lo mejor. Queremos darle prisa, pero no tengo ni 10 días aquí, entonces es complicado. Vamos por buen camino y si Dios quiere y podemos cerrar las operaciones esta semana, lo haremos”, sentenció Ordiales.