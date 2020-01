Alexa Dellanos recibe brutales insultos tras defenderse de Alicia Machado

La ex Miss Universo se atrevió a hablar del físico de la hija de Myrka Dellanos

Alexa Dellanos no la ha pasado bien después de que Alicia Machado la criticara públicamente en las redes sociales. Aunque la ex Miss Universo ya se disculpó con la hija de Myrka Dellanos, la modelo de Instagram no está muy contenta.

Como respuesta el video de la disculpa de Machado, Alexa escribió un mensaje reaccionando a las palabras de la que fuera protagonista de “Infierno en el paraíso”.

“No sé porque la señora @machadooficial me quiso atacar sin conocerme y después hacerse la que me quiere?” respondió en Instagram Alexa. “El problema aquí es que la gente, cómo está señora, le gustan hablar sin saber. Lo importante es que yo estoy 100% saludable… Y acuérdense, hay miles de mujeres que se han puesto “filler” con un médico y nada les ha pasado, incluyendo yo!”

Tras este comentario una avalancha de insultos le han llegado a Alexa ya que no difieren con lo que dijo Machado.

“Estoy de acuerdo con Machado y no te hagas la víctima”, escribió un usuario. “Ni te enojes que pareces muñeca plástica”, otro usuario agregó. “Por Dios mija, la verdad desde hace muchas cirugías se te pasó la mano. Ya te miras tipo extraterrestre”, otra persona añadió. “Eres una engreída, ella solo hizo un comentario y como una persona humilde se está disculpando”, también se pudo leer entre los comentarios.