¿Le llegó el amor? Marco Fabián disfrutó el año nuevo con una conductora de TUDN

Hay veces que sobran las palabras para describir tantas cosas y sentimientos, hay regalos que te da Dios que son para toda la vida, @valmarin_r una mujer a la que adoro con todo mi corazón, con la que he pasado momentos felices y tristes, con quien he reído hasta llorar, y he llorado hasta reír, una mujer muy especial en mi vida con una personalidad única y admirable. De mis mejores días gracias por visitarme AVEDA @pagohe2001 oye disculpa si nos podemos ver muy muy pronto de nuevo. 🤣 #quesiganhablando #brazogorditocodonegrito #promesaforever #magia #patuki #tengohambre 🐸 ❤️ #porquenolomerecemos