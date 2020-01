¡Lo querían eliminar! Jugador de la Selección de Honduras fue interceptado por sicarios que le dispararon y salió ileso

Henry Figueroa sufrió un atentado mientras circulaba en Tegucigalpa

El crimen en Honduras estuvo cerca de cobrar una víctima más, en esta ocasión un futbolista de los más reconocidos en su país, Henry Figueroa, quien fue víctima de un atentado y ahora busca refugio en el extranjero por temor a ser asesinado.

Henry Figueroa fue víctima de un atentado criminal hace pocos minutos cerca de la Residencial Las Uvas en Tegucigalpa. Sicarios en motocicleta dispararon a su vehículo. Afortunadamente el jugador no sufrió ningún daño y se encuentra perfectamente bien. pic.twitter.com/V42HX5O3nM — Álvaro A. De La Rocha (@AlvaroDLaRocha) January 6, 2020

Según medios locales, el futbolista fue interceptado por unos sicarios a bordo de una motocicleta, quienes intentaron terminar con su vida, disparándole mientras circulaba a bordo de su vehículo por el anillo periférico de Tegucigalpa.

Fotos: Así quedó el vehículo de Henry Figueroa tras el atentado que sufrió en Tegucigalpa pic.twitter.com/xltKZFsoZ3 — Futbol de Honduras (@hondufut) January 7, 2020

Afortunadamente, la camioneta en la que viajaba estaba blindada, lo que evitó que las balas llegaran a su cuerpo. El futbolista, que juega para el Alajuelense de Costa Rica, logró escapar y ahora busca asilo en el extranjero mientras se aclara la situación y se encuentra a los culpables.

La camioneta en la que Henry Figueroa se conducía tiene un blindaje anti municiones por la cual ha salido ileso del atentado. La policía nacional se encuentra en la búsqueda de quienes habrían cometido el atentado. pic.twitter.com/PxCpbP9Msy — OrgullosamentMotagua (@OrgulloMotagua) January 6, 2020

“Mi esposa recibió una llamada de mi casa, llamadas que no puedo contar lo que decían, es delicado. Yo decidí venir a arreglar todo a mi país, todo se me fue de las manos y tuve que tomarme más días para arreglar la situación, pero no fue suficiente. Cuando yo regreso a Costa Rica iba con la idea de jugar los dos partidos de la final pero emocionalmente estaba muerto. Yo hablé con el equipo y les dije que mi familia recibió llamadas con amenazas, tomé la decisión de venir a Honduras y reunirlos”, recordó el jugador después del incidente en una entrevista para el diario Diez.

Hasta el momento la policía de Tegucigalpa no ha podido dar con los responsables del ataque.

“Se reportó un atentado, llegaron los elementos policiales al lugar y el vehículo recibió cuatro impactos de bala. Según información de él (Figueroa) al observar que le dispararon estos individuos salió del vehículo y se refugió en un lugar cerca, no salió con ningún tipo de herida. Es un caso que se está investigando”, comentó Jair Meza, portavoz de la Secretaría de Seguridad.

Policía Nacional de Honduras emite declaraciones sobre atentado sufrido por Henry Figueroa https://t.co/iwGsmTFlvs pic.twitter.com/O5WUlmkiOG — La Nación (@nacion) January 7, 2020

Cabe mencionar que el defensor está siendo investigado en Costa Rica por la evasión de una prueba antidoping, ya que se negó a realizarla argumentando que tenía que irse de urgencia a Honduras debido al fallecimiento de un familiar, aunque después modificó la versión, aceptando que fue por las amenazas de muerte que recibió su familia en su país natal.