Tras humillar a participante de ‘La Academia’, Danna Paola cancela presentación en TV Azteca

La cantante así evadió hablar sobre la polémica

Danna Paola es una de las jueces de “La Academia” en TV Azteca y este fin de semana protagonizó un momento explosivo. La que fuera protagonista de la telenovela “María Belén” y el musical “Wicked México”, humilló a un participante del reality show después de que este la insultara.

Paola se defendió de la calumnia del cantante que fue captado llamándola “cule**” dentro de la casa-estudio donde son monitoreados 24 horas del día.

Después de la polémica, Danna estaba confirmada para presentarse en el evento de “Jueguetón” de la misma televisora para la cual trabaja ahora. Aunque todos medios la esperaban para preguntarle sobre la controversia, Danna nunca llegó.

De acuerdo a periodistas mexicanos, Danna sufrió “contratiempos” que le impidieron llegar al evento para presentarse.

Anoche, luego de la polémica con un alumnode La academia, @dannapaola no llegó Al concierto del #Jugueton25 🎁🎁 La oficina de prensa, informó que la Cantante había tenido contratiempos. #AsiLasCosas — Joel O´Farrili (@joelofarrili) January 7, 2020

Mucho se dijo sobre la cancelación de la aparición de Danna y varios fans dicen que pudo no haber llegado para no quitarle importancia al evento. En caso de que hubiera asistido, los medios solo le hubieran preguntado sobre la polémica en “La Academia” y no sobre la labor altruista en regalar juguetes a los niños necesitados.