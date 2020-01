“Estoy muy contento con esta oportunidad” Alonso Escoboza habla sobre su llegada al América

El ex mediocampista de Querétaro se muestra entusiasta en esta nueva etapa

La semana pasada, Alonso Escoboza fue anunciado como refuerzo del América, procedente de los Gallos Blancos del Querétaro, para ser una opción que refuerce la media cancha y la zona defensiva.

Este miércoles, Escoboza dio una entrevista a W Deportes en la que habló sobre su llegada al América y lo que espera en esta nueva etapa.

“Me he sentido muy bien, estoy muy contento con esta oportunidad en mi carrera, con muchas ganas de enfrentar este reto y esperando que llegue el equipo para integrarme lo más rápido posible”

Alonso también se dio tiempo para hablar sobre las palabras que ha intercambiado con Miguel Herrera: “ya lo había visto, me dijo que me meta de lleno y rápido a los trabajos, me platicó acerca de la exigencia que se tiene acá, que obviamente como jugador ya sabía, y ya queremos trabajar con el grupo para ver cómo nos vamos a adaptar”.