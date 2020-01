Kim Kardashian aparece sin ropa en Instagram, sólo con un conjunto íntimo en nude 

Las curvas de la esposa de Kanye West se han convertido en el modelo que muchas mujeres quieren imitar

Kim Kardashian es su mejor modelo a la hora de promocionar sus creaciones. SKIMS es la marca de ropa con las que está logrando despuntar como empresaria, y la cual se une a todo el imperio que ha creado con sus línea de maquillaje y perfumes.

Hace unas horas la más famosa de las Kardashian apareció sin ropa en Instagram, luciendo sólo un conjunto íntimo den nude. La publicación ha sido con la única intención de desearle un feliz año nuevo a todos sus fans. “A little late but Happy New Year”.

Más de un millón de likes ha recibido la celebridad ante su publicación, que no esconde su estrecha cintura y si silueta de reloj de arena, que tantas otras mujeres han querido imitar, desde que ésta apareciera en el mundo del espectáculo mundial.