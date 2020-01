¡Les cierra las puertas! Pep Guardiola nunca dirigirá al Real Madrid ni al Manchester United

El DT de los Citizens dejó claro que jamás tomará las riendas de los acérrimos rivales de los equipos donde ha trabajado

Si algún fan del Real Madrid o del Mánchester United soñaba con que su equipo tuviera como estratega a Pep Guardiola, no será posible, ya que el DT se encargó de cerrarle la puerta a estos dos equipos, a los cuales no dirigiría ni aunque estuviera desempleado, así de tajante fue el actual entrenador del Mánchester City y ex del Barcelona.

🎙️"Nunca entrenaría al Real Madrid ni al Manchester United. Aunque no tuviese más ofertas" 🗣️Declaraciones de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City. 🖊️El técnico afirma que ve inviable entrenar a estos clubes tras haber dirigido a Manchester City y FC Barcelona. pic.twitter.com/TN7FvEtD7G — Ágora Fútbol (@AgoraFutbol) January 7, 2020

“Después de entrenar al City, nunca entrenaré al United. Como tampoco entrenaré nunca al Real Madrid. Definitivamente no. Estaré en las Maldivas si no tengo ofertas. Bueno, en las Maldivas tal vez no porque no tiene campos de golf”, afirmó con seguridad.

Pep Guardiola treinaria o Real Madrid? Ele responde: pic.twitter.com/LtTPtS4P5T — Canal Barça (@Canal_Barca) January 6, 2020

Sin duda, Pep es más que un buen estratega, es un hombre con principios, que aún piensa con el corazón; un auténtico romántico que conserva el amor a la camiseta de los clubes para los que ha laborado.

Estas declaraciones las realizó en entrevista previa al derbi de Mánchester que se disputó como parte de la Capital One Cup, donde los Citizens derrotaron a los Red Devils por marcador de 3-1.