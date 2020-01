Llevó a su perro a que le cortaran el pelo a PetSmart y murió

Se ha abierto una investigación para averiguar qué sucedió

La dueña de un perro en Las Vegas quedó desconsolada y está pensando demandar a PetSmart, después de llevar a su bulldog a que le cortaran el pelaje y, 13 minutos después, encontrar al perro muerto.

Vikki Seifert afirma que llevó a Minni, su bulldog de 2 años, a un local de PetSmart en Las Vegas, unos días después de Navidad. Se suponía que debían bañar y cortarle las uñas al animal.

La cita generalmente no lleva mucho tiempo, explicó Seifert, por lo que caminó por la tienda mientras esperaba. Menos de 15 minutos después, notó que los empleados corrían hacia el área de aseo. Seifert les siguió rápidamente.

“Cuando entré, la vi aplastada bajo una mesa de aseo. Me dijeron que no tenía pulso, no escucharon los latidos de su corazón. Se había ido”, dijo la afectada dueña.

Seifert dice que dejó a Minni a las 6:30 p.m. y que estaba muerta a las 6:43. Al parecer, ninguno de los empleados de PetSmart pudo darle una respuesta sobre lo que sucedió.

“No creo que fuera el peso de la mesa. Fue el hecho de que era eléctrica, y la había aplastado hasta el punto de que la mesa estaba completamente cerrada sobre ella. Luego, al desenchufar la mesa, no había forma de desplegarla ”, según cunta Seifert.

La dueña sigue muy desconcertada y dolida, todavía tiene muchas preguntas sobre la muerte de Minni.

“Las mascotas de las personas son miembros de su familia. Ella no era solo una mascota. ¿Qué estaban haciendo estos dos peluqueros? ¿Por qué nadie se dio cuenta de dónde estaba el perro? ¿Por qué estaba ella debajo de una mesa? ¿Cómo se baña un perro y se le aplasta hasta morir en 13 minutos?”, se pregunta la dueña.

Seifert está esperando un informe de autopsia, después decidirá si presenta una demanda.

Un portavoz de PetSmart explicó en un comunicado que habían iniciado una investigación sobre la muerte de Minni.

“Se produjo un trágico accidente en nuestro salón de belleza, que provocó la desgarradora pérdida de Minni. No hay nada más importante que la seguridad de las mascotas que quedan bajo nuestro cuidado, e inmediatamente iniciamos una exhaustiva investigación para saber qué ha sucedido y aclarar este evento sin precedentes “, se lee en parte en el comunicado.