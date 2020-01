Asaltan a punta de pistola y balazos a Ferdinando Valencia, y el actor comparte vídeo

El actor le ha enviado un fuerte mensaje a sus asaltantes

Ferdinando Valencia iba en su vehículo acompañado por su asistente personal, en México, cuando dos hombres los interceptaron en la carretera, cuando el actor iba a incorporarse al periférico. A punta de pistola quebraron la ventana del conductor y los hicieron detenerse.

Valencia dice que tanto él como su asistente se encuentran bien, sin embargo los delincuentes no solo le apuntaron con un arma de fuego al actor, sino que detuvieron el vehículo después de dispararles, puesto que el actor en primera instancia buscaba la posibilidad de poder escapar.

El impacto de la bala no golpeó ni a Ferdinando o su asistente. Los delincuentes se llevaron prendas de valor como relojes y dinero en efectivo.

El actor asegura que de momento siente tristeza e impotencia, porque vio cómo esta situación expuso a toda su familia, puesto que al atacarlo a él vulneraron durante varios minutos el futuro de su familia, de su hijo, de su hija, su trabajo y la vida por la que se esforzaron sus padres.

Ferdinando le ha enviado un fuerte mensaje a sus asaltantes: “Qué te llevas cuando te llevas un reloj…tu cultura y la de muchas personas está por los suelos. No me quitaste la vida que Dios me dio, a Dios gracias, porque seguro él me cuidó, porque él sabe que yo tengo que cuidar a otros. Te deseo lo mejor… Deseo en verdad que te superes, que cambies tu concepto de superación“.

Aquí el vídeo con el que el Ferdinando Valencia expone los hechos y el impacto en el vehículo y en el mismo -a nivel emocional- después del asalto a mano armada.