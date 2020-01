¿El ayuno intermitente es una forma de adelgazar de manera segura?

El ayuno intermitente genera un déficit nutricional que el cuerpo percibe con facilidad

El ayuno intermitente es una forma reciente popularizada de adelgazar, pero sus particulares características han generado sospechas respecto a lo segura que puede ser esta alternativa.

Revisaremos a continuación algunos aspectos de ella para identificar si es un método seguro o no para adelgazar.

¿Qué es el ayuno intermitente?

Vitónica define al ayuno intermitente como la alternancia de periodos de consumo de alimentos con lapsos de ingesta cero. El ayuno intermitente detiene temporalmente la nutrición del cuerpo humano en orden de que éste “se depure”.

El ayuno intermitente acepta distintas modalidades, como el ayuno 16/8 (16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación), ayuno 24 y ayuno 48. En estos dos últimos, la persona se abstiene de todo consumo por 1 o 2 días enteros, respectivamente.

¿El ayuno intermitente brinda beneficios?

Los defensores del ayuno intermitente han afirmado que este régimen de alimentación provee beneficios como los siguientes:

Aumento de la capacidad de autocontrol

Reducción de inflamación

Restricción del crecimiento de células cancerígenas

Retención de masa magra

Pérdida de grasa

Cabe acotar que aún faltan estudios que confirmen estos posibles beneficios a la salud asociados al ayuno intermitente.

Riesgos y contraindicaciones del ayuno intermitente

El principal riesgo del ayuno intermitente es la falta de nutrientes que surge por una alimentación deficitaria e infrecuente. De este déficit pueden surgir dolores de cabeza, mareos, dificultades para concentrarse y para la absorción de medicamentos, entre otras consecuencias.

No comer por mucho tiempo puede generar la sensación de que puede consumirse cualquier cosa. No es raro que algunas de las personas que aplican el ayuno intermitente no perciban resultados, y esto de debe al consumo de alimentos con un aporte calórico muy alto.

Embarazadas, personas de la tercera edad, diabéticos, y personas con problemas de colesterol o con trastornos alimenticios deberían abstenerse de aplicar la ayuda intermitente o, si deciden hacerlo, preferiblemente deben consultar con un nutricionista antes de empezar.

Si estás interesado en practicar el ayuno intermitente como forma de adelgazar, te sugerimos consultar con un especialista para confirmar o negar la pertinencia de una alimentación de este tipo.