Hablemos sobre el futuro de los migrantes en LA

Se presenta un informe sobre la situación de esta comunidad para buscar mejoras

Mientras a nivel nacional la administración de Donald Trump se dedica, en gran parte, a criminalizar y rechazar a los inmigrantes; en Los Ángeles líderes proinmigrantes —representantes del sector público, la academia y la filantropía— buscan opciones para que esta comunidad avance y sea exitosa.

Este jueves decenas de estos representantes se reunieron en la cumbre “The Future of Immigrants in Los Angeles Summit” (El Futuro de los Inmigrantes en Los Ángeles) para compartir estrategias y soluciones.

En la cumbre también se presentó el primer nuevo informe anual, el “Estado de los Inmigrantes en el condado de Los Ángeles”, realizado por el Centro para el Estudio de la Integración de los Inmigrantes (CSII) de USC y el Consejo para la Integración de los Inmigrantes.

El estudio subraya la importancia de las comunidades inmigrantes para el futuro de la ciudad y documenta cómo están económicamente, si están conectados con ciertos servicios e información y si participan en la vida cívica.

Edward Muña, analista senior del CSII, dijo que para él lo más impresionante de trabajar en el reporte fue encontrar lo profundo que es el tema de inmigración en el condado de Los Ángeles.

“Por ejemplo, descubrimos que el 20% de los residentes o son indocumentados o viven con algún familiar indocumentado y que el 60% de niños de 18 años o menor tiene al menos un padre indocumentado”, explicó el analista, quien fue parte de un grupo de cinco para elaborar el reporte.

Muña añadió que, tal vez sin saberlo, los inmigrantes tienen un gran poder en el país.

En el condado de Los Ángeles se estima que alrededor de las 70,000 personas que cumplirán la mayoría de edad y serán elegibles para votar en 2020, son hijos de inmigrantes.

“Eso es algo impresionante”, dijo Muña. “Y si contamos a los 800,000 residentes permanentes legales que son elegibles para naturalizarse… Si lo hacen, pueden votar tambien para la elección de 2020”.

El estudio también reveló que los inmigrantes representan el 44% de todos los trabajadores en el condado de Los Ángeles.

No obstante, uno de cada cinco trabajadores nacidos en el extranjero (20%) y más de uno de cada tres (33.3%)trabajadores indocumentados experimentan pobreza laboral.

Antonia Hernández, presidenta y CEO de la California Community Foundation, dijo que toda esta información es vital ya que por primera vez se puede presentar una imagen más grande de la comunidad inmigrante y tener una línea de base.

“Así cada año que tengamos un reporte anual podremos ver el progreso y tener objetivos definidos para ver qué queremos lograr para mejorar la vida de los inmigrantes en el condado de Los Ángeles”, indicó.

Hernández agregó que no le impresionan los datos tanto como el ver una imagen más holística del tema como se presentó el jueves.

“Los Angeles es donde el mundo se une. Tenemos inmigrantes todas partes y aunque la inmigración en los medios es vista como un tema de latinos, es un problema mundial”, expresó. “Por eso debemos ser más inclusivos, más proactivos y tener objetivos definidos para trabajar juntos y eso nos dará más éxito”.

Sesiones informativas

Mediante sesiones informativas y paneles se discutió cómo viven en la actualidad los inmigrantes del condado de Los Ángeles y qué se debe hacer para promover la inclusión, los derechos y las

oportunidades.

Afortunadamente se han visto cambios muy positivos que han beneficiado a la comunidad inmigrante en el Estado Dorado, aseveraron oradores.

“California ha hecho un trabajo impresionante por los inmigrantes. Por los últimos 15 años hemos creado más de 75 políticas proinmigrantes”, dijo Cynthia Buiza, directora ejecutiva del Centro de Política de Inmigrantes de California.

Ella dio como ejemplos las ciudades Santuario, las licencias de conducir para indocumentados y el servicio Medi-Cal para indocumentados de bajos ingresos de 19 a 26 años.

No obstante, dijo que el trabajo no termina ahí y que todavía hay inmigrantes que se preocupan de situaciones como la iniciativa de ‘carga pública’ que anunció Trump el año pasado y la criminalización por no tener documentos en el país.

No obstante, Manuel Pastor, director de CSII y profesor de la USC , dijo que de la forma en que viven los inmigrantes puede determinar el futuro de Los Ángeles.

“Si bien Washington se ve obstaculizado por la parálisis política, Los Ángeles tiene la oportunidad de lograr un progreso medible al desarrollar, su propio enfoque acogedor y promover audazmente la integración y la participación de los inmigrantes en la vida económica y cívica”, indicó Pastor.

Desafortunadamente California actualmente se encuentra en el lugar número cuatro en ser un “estado desigual” después de estados como Alabama y Mississippi.

“Necesitamos tener un modelo diferente de la economía”, añadió Pastor.

Para poder lograr el éxito y sobresalir activistas dijeron que las comunidades inmigrantes indocumentadas y legales deben tener una participación activa en sus vecindarios.

“Debemos salir allá afuera y retar a nuestras familias y debemos crear más líderes como nosotros mismos”, dijo Angélica Salas, directora del CHIRLA. “Nosotros mismos hemos influenciado muchas políticas mediante nuestras conversaciones”.

Para leer más acerca del reporte visite: https://dornsife.usc.edu/csii/state-of-immigrants-LA