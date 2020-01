Martha Higareda comparte cómo fue su primer encuentro con Kira, la hija de Claudia Álvarez

View this post on Instagram

Que hermosa es la amistad, porque en algún momento viviendo juntas hablamos de algún día encontrar el amor verdadero y tener una familia que sea el producto de ese amor y hace unos días, ese sueño se hace realidad para mi queridísima @claudiaalvarezo y su amado @billyrovzar Y me siento tan afortunada de ser tía de Kira y darle la bienvenida a un mundo, que es ahora, mucho mejor con ella aquí con todos nosotros. Clau, te admiro y te quiero con todo el corazón !