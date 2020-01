Víctor Guzmán estaría separado de Chivas por presuntos problemas de dopaje

El jugador es uno de los refuerzos del ‘Rebaño’ para el Clausura 2020

Un gran misterio envuelve a Víctor Guzmán, jugador de Chivas que se incorporó este torneo para reforzar a los rojiblancos, ya que no fue convocado para el partido de la Jornada 1 del Clausura 2020 ante Juárez y no se encuentra entrenando con el equipo desde el jueves, por lo que las especulaciones no han parado de surgir.

En primera instancia se dijo que tenía problemas con la directiva y el cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena, ya que al no tener la titularidad asegurada con el equipo, se habría molestado con los altos mandos.

Por otro lado, el futbolista y gente cercana apuntan que tiene problemas familiares que debe atender, por ello se encuentra en casa entrenando por su cuenta, pero hay versiones de la prensa mexicana que apuntan que se trata de un asunto más grave: dopaje.

El futbolista que llegó procedente de Pachuca en el mercado invernal, habría dado positivo en las pruebas de dopaje que se le realizaron previo a arrancar el torneo, por ello se tomó la decisión de separar al jugador del plantel en lo que se resuelve el tema.

Al finalizar el encuentro ante Juárez en el que los tapatíos sacaron la victoria 2-0, Luis Fernando Tena fue cuestionado sobre el caso y solo se limitó a decir que Víctor tiene un problema personal y que en los próximos días se darán más detalles.

La próxima semana podría ser decisiva, ya que se le realizarán otras pruebas y de salir positivas, el ‘Pocho’ sería dado de baja, un duro golpe tanto para Guzmán como para Chivas, que hizo una inversión importante para que su canterano regresara al club.

Curiosamente hace unos días, Víctor Guzmán concedió una entrevista a TUDN donde comentó que si no hubiera trascendido en el futbol , probablemente hubiera caído en las drogas.