“No soy persona de conflictos”: Yadhira Carrillo asegura que nunca ha tenido problemas con Leticia Calderón

En una de las más recientes visitas al reclusorio, la actriz reveló cómo es la comunicación que los hijos de Leticia Calderón mantienen con Juan Collado

Yadhira Carrillo se mantiene al pendiente de la situación legal de su esposo, Juan Collado, y durante una de las primeras visitas de este año al reclusorio Norte de la Ciudad de México, la actriz compartió con los medios de comunicación que su marido podría salir muy pronto de prisión, pues no han encontrado nada en su contra.

“Juan está bajo investigación, no tiene ningún delito, acuérdense de eso, está en investigación y está todo perfecto, ahora nada más estamos esperando que salga. Él no merece estar en un lugar como este, este no es un lugar para él, es un gran señor”, expresó.

Sin embargo, hace unos días, la estrella de televisión fue cuestionada nuevamente sobre la relación que mantiene el abogado con sus hijos, producto del matrimonio con Leticia Calderón, asegurando que él tiene constante comunicación con los niños”.

“Aquí adentro tienen teléfonos de tarjeta y Juan siempre les está llamando y le contestan los niños, si, divinos“.

Al preguntarle si ella tendría algún inconveniente al ver llegar a Leticia Calderón al reclusorio, aseguró es algo que la mantiene sin cuidado, ya que nunca ha tenido problema alguno con ella:

“Nunca lo ha habido, de mi parte no, nunca en la vida, no soy persona de conflictos”, narró ante las cámaras del programa ‘Suelta la sopa’.

Asimismo, desmintió a la ex de Collado, quien en algún momento aseguró que no le permitían la entrada al reclusorio:

“Tú puedes venir como familiar y puedes entrar, metes tus papeles y puedes entrar como familiar, te pones de acuerdo con la familia para ver qué día puedes venir”.

Recordemos que Juan Collado permanece en prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, desde junio de 2019.