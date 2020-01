A sus 45 años, Laura Pausini presume su cuerpazo en vestidito negro con transparencias

View this post on Instagram

Oh no, che casino! Devo preparare le valigie per un mese molto intenso. Questo è il mio lunedi… e voi come avete iniziato questa settimana? Oh no, qué desastre! ¡Tengo que hacer las maletas para un mes muy intenso! Así empieza mi lunes… y vosotros, ¿cómo habéis empezado esta semana? Oh no, what a mess! I have to pack for a very busy month. This is my monday… and you? How did you start this week? Oh, não, que desastre! Tenho que fazer as malas pra um mês muito intenso! É assim que começa a minha segunda-feira… e vocês, como começaram esta semana? Oh non, quel gâchis! Je dois faire mes valises pour un mois très chargé! C'est mon lundi … et vous, comment avez-vous commencé cette semaine? Photo: @nicoleenina #Travel #Work #Lunedì