Murió después de comer un sándwich envenenado en su almuerzo; el culpable pudo haber matado a otros

¿Será el responsable un envenenador en serie?

Primero sus dedos se entumecieron. Luego le sacudió una fatiga persistente. Y, más tarde, un día en el verano de 2016, el empleado de 23 años de una empresa alemana de accesorios metálicos volvió a casa después de su verano de aprendizaje y vomitó. Apenas podía caminar.

Sus últimos pasos serían a través de las puertas del hospital, como informó el periódico alemán Der Spiegel. El joven, identificado solo como Nick N., entró en coma, y ​​pronto, la causa de su repentino declive solo plantearía más preguntas: fue envenenamiento por mercurio.

Durante meses, nadie pudo descubrir cómo Nick podría haber entrado en contacto con la toxina mortal, hasta que dos compañeros de trabajo más en la fábrica cayeron misteriosamente enfermos. Uno de ellos, Simon Radtke, sospechaba de los sándwiches, según Der Spiegel.

Comenzó a notar chispas de polvo blanco y marrón en el pan durante su almuerzo en la primavera de 2018. La fábrica, ARI Armaturen, en la ciudad industrial de Schloss Holte-Stukenbrock, decidió instalar una cámara de vigilancia. Y entonces todo se aclaró.

Todo, el coma de Nick, los bocadillos sucios, se remonta a un solo hombre: un fabricante de herramientas identificado como Klaus O., que nunca habló con nadie y que había estado escabulléndose en la sala de descanso, sacando viales de compuestos de plomo y mercurio de su bolsillo y envenenando a sus compañeros de trabajo sin razón aparente.

Ahora, más de tres años después de que Nick N. se derrumbara en coma y nunca se despertara, el veneno de Klaus O. lo mató, confirmó la oficina del fiscal de Bielefeld a The Washington Post el pasado viernes. Nick N. tenía 26 años.

Klaus O., que trabajó en la fábrica durante 38 años, fue condenado por intento de asesinato y lesiones corporales en marzo en tres casos, incluido el de Nick y Radtke, tras grabado en vídeo agregando mercurio y compuestos de plomo a los sándwiches. Fue sentenciado a cadena perpetua. Pero el caso del fabricante de herramientas está lejos de estar cerrado. Nick N. ahora es al menos el vigésimo segundo empleado de ARI Armaturen que murió antes de cumplir la edad de jubilación en los últimos 20 años, lo que aumenta el temor de que Klaus O., de 57 años, haya sido un envenenador en serie, dijo el fiscal Moritz Kutkuhn.

“Era sospechoso para nosotros que hubiera habido 21 muertes en esa misma compañía”, señaló Kutkuhn, “y alarmante que todos hayan tenido problemas médicos”.

Klaus O., cuyo nombre completo se mantiene bajo el código de privacidad alemán, está apelando su condena. Un abogado que representó a Klaus durante su juicio no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero argumentó en el juicio que los fiscales no pudieron probar que Klaus O. envenenara a Nick N., informó Der Spiegel.

El año pasado, después de contar todas las muertes prematuras de los trabajadores de la fábrica en las últimas dos décadas, la policía de Bielefeld comenzó a exhumar sus cuerpos para investigar si había veneno en sus restos. Los trabajadores murieron de cáncer o ataques cardíacos, que según las autoridades posiblemente podrían haber sido causados por envenenamiento por metales pesados que no se detectó. Kutkuhn dijo el jueves que se ha descartado el envenenamiento en nueve casos, mientras que 12 todavía están bajo investigación.

Klaus comenzó a trabajar en la compañía ARI Armaturen como aprendiz de cerrajero en 1979, dijo Kutkuhn. Sus compañeros de trabajo lo recordaban como un solitario al que no le importaba hablar en voz baja y no le importaba saludar, informó Der Spiegel. Su gerente lo calificó de “notablemente discreto”.

“Siempre se mantuvo reservado, no hablaba y no tenía amigos”, añadió otro compañero de trabajo a Bild, un periódico alemán. “No tuve ningún problema con Klaus, y acepté que él no quiere ningún contacto. Nunca hubo una discusión”, agregó.

Klaus no tenía antecedentes penales y mostró una ética de trabajo ejemplar en la fábrica, dijo su gerente. Conducía su bicicleta 12 millas (19,3 kilómetros) al trabajo todos los días y regresaba a un hogar cómodo donde vivía con su esposa y sus dos hijos, informó Der Spiegel.

“No mostró lástima”

Pero en el sótano, Klaus estaba experimentando con “sustancias que eran más peligrosas que las que se usaron en la Segunda Guerra Mundial“, afirmó el juez presidente, George Zimmerman, durante su juicio, informó e; referido medio. Cuando la Policía allanó su casa, encontraron material de lectura instructivo: Informes de la Sociedad Química Alemana, de 1913, e Investigación Experimental de Tuberculosis, de la Universidad de Kyoto en 1941. Klaus estuvo comprando los químicos a través de internet para luego llevarlos al trabajo.

Radtke dijo que él y sus compañeros de trabajo comenzaron a experimentar síntomas extraños al menos desde 2015 después de comer sus sándwiches, informó Der Spiegel. Durante dos años, Udo B. y Radtke se sintieron cada vez más cansados. Finalmente, en 2018, Radtke vio el polvo desconocido que ensuciaba su pan y persuadió a la compañía para que instalara una cámara de video. Luego mostró el pan y la cinta a la policía.

Klaus fue arrestado el 16 de mayo de 2018, con un vial de vidrio de acetato de plomo en el bolsillo, informó Der Spiegel. Durante su juicio, un psicólogo determinó que Klaus parecía estar completamente sano mentalmente y que “no había nada en él que lo excusara desde una perspectiva psiquiátrica”. “El problema es”, dijo Zimmerman, según Der Spiegel, “que no sabemos qué piensa sobre sus acciones”.

Klaus nunca lo diría. El psicólogo dijo que no parecía obtener ningún placer sádico de las intoxicaciones, “pero tampoco mostró lástima”, informó Der Spiegel. Dijo que Klaus “parecía un científico que estaba probando sustancias en un conejillo de indias”, conjeturó el psicólogo, según la emisora ​​alemana DW.

En el estrado de los testigos, Radtke y Udo B. solo tenían una pregunta: ¿por qué? Dijeron que los había atormentado, sin encontrar nunca ninguna razón para su sufrimiento o por qué Klaus los había elegido. Radtke podía correr casi una docena de millas, informó Der Spiegel, pero ahora apenas podía subir las escaleras. En marzo pasado, los hombres dijeron que sufrían de insuficiencia renal. Podrían hacer poco más que ir a diálisis y descansar en el sofá.

Los padres de Nick N. también tomaron el puesto de testigos. Su padre dijo que ya no quería vivir, pero sabía que no podía morir. Su madre dijo que deseaba que Klaus pudiera sentir todo su sufrimiento, pero no sus hijos. “No pueden evitar que su padre esté loco”, dijo Der Spiegel.

Klaus levantó las cejas, una de las únicas reacciones que ofrecería en casi todo el juicio, informó el periódico. Excepto para identificarse ante el juez, durante todo el juicio, Klaus apenas habló en absoluto.

(Por Pelayo Escandón)