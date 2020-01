5 datos curiosos de Niurka, “La Mujer Escándalo”

La cubana es toda una celebridad y su característica forma de ser es todo un personaje

Niurka es una actriz y vedette cubana que a sus 51 años ha pasado a la historia del espectáculo como “la mujer escándalo” debido a su característica forma de decir las cosas. Y es que, la bailarina no tiene pelos en la lengua a la hora de dar su opinión y en más de una ocasión ha sorprendido con impactantes declaraciones.

Gracias a su carácter ha conseguido hacerse de una gran cantidad de fanáticos que la admiran por su seguridad. Y si eres uno de ellos te vamos a dejar algunos datos curiosos que tal vez no sabías de Niurka.

1. Sufrió un aborto

Parte de su pasado que no es tan feliz es lo que sufrió la vedette en 2013. Según People en español la cubana declaró que el embarazo fallido se debió a problemas de salud. “Estaba bien desnutrida y no enganchó el producto y me tuvieron que hacer una interrupción. La bolsita de la matriz estaba crece y crece como con memoria, pero la semillita [el feto] no estaba creciendo”.

2. Su ex se casó con un transexual

Yanixán, ex esposo de la cubana, encontró el amor nuevamente con una mujer transexual. El medio TvyNovelas publicó hace algunos años las fotografías en donde se les ve vestidos de blanco en un jardín. Aún se desconoce la identidad de la nueva pareja.

3. Un extraño regalo a su hija

Para su cumpleaños número 20, la cubana le regaló a su hija Romina una operación de busto en donde se aumentó dos tallas a sus pechos. Niurka dice que una madre siempre tiene que hacer feliz a su hijo.

4. Ella es la aventada

La bailarina le llegó a proponer matrimonio a un novio, esto ocurrió en 2015 y si bien no se sabe la identidad de quien fue el afortunado, detalló que estuvo insistiendo mucho para que le diera el “sí”.

5. Orgullosa madre

Es mamá de tres hijos: Kiko, Romina y Emilio Osorio, a quienes adora. No solo los impulsa en sus proyectos, también los acompaña y hasta les da consejos. Además tiene un canal de Youtube en donde se dice cariñosamente “Mamá Niu”.