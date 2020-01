Cuál es la mejor manera de manejar tu presupuesto cuando viajas

Es muy importante que hagas cuentas de la manera más sabia posible

Un viaje implica más que paseos, probar comida deliciosa que no conocías y comprar souvenirs, debes de saber cómo manejar tu presupuesto cuando viajas para tener bien consciente qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer.

Para eso te damos una lista de consejos que te ayudarán a manera de manera inteligente tu dinero en un viaje. Debes tomar cuánto tienes ahorrado, cuánto de esto estás dispuesto a gastar y en cuánto tiempo podrás recuperarte de los gastos sin afectar otros pagos que debes afrontar.

Cuántos días de vacaciones vas a tomar

Define el número de días que vas a tomarte libres y basado en eso, ponte a hacer cuentas.

Define tu presupuesto

No te sugerimos que gastes todo lo que tienes, pues no sabes si de un momento al otro podrías perder tu trabajo o requerir alguna cifra para alguna emergencia. Vivir al día no es lo más cómodo.

Elige un destino acorde a tus posibilidades

Si tu presupuesto no es muy alto, haz una lista de los destinos que deseas visitar y en donde no se gaste mucho por la comida, el hospedaje y los transportes. Hay lugares muchos más caros que el sitio en el que vives, y por el contrario, hay otros más en donde podrías gastar muy poco por un gran festín.

Los gastos básicos como primordiales

Haz un cálculo de lo que podrías gastar en un día, además de tomar en cuenta el gasto que harás para llegar a tu destino.

Toma en cuenta el presupuesto para el hospedaje y alimentos, principalmente. Por otro lado, considera si requerirás capital para algún tour o entrada, y no olvides aquel destinado para los souvenirs.

Busca alojamiento

Toma en cuenta que a veces es mejor alojarte en una zona más o menos céntrica para no gastar mucho tiempo y dinero en transportarte, a menos que tengas estaciones de subterráneo a una distancia muy corta. Piensa en opciones alternativas a los hoteles, como los airbnb´s, los bed and breakfast e incluso si eres muy aventurero un hostal o el couchsurfing.

Matemáticas

Teniendo en cuenta todos estos elementos, haz una división del total de dinero que tienes disponible para gastar, y esa cantidad úsala sin temor; si te sobra súmala al día siguiente como recompensa o ahórrala para al final regresar a casa con algo en la bolsa. Aún así, por casos de emergencia, es muy recomendable que lleves siempre contigo un extra y no lo saques de la maleta o la caja de seguridad, igualmente una tarjeta de crédito de la que puedas disponer en caso de emergencia.

No te limites demasiado, recuerda que los viajes son la mejor inversión que hay y cada peso gastado de manera inteligente, son la mejor decisión que puedas tener.

