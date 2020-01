Devuelve dos cheques de $30,000 que encontró en la calle y recibe inusual recompensa

La historia conmoverá a tu corazón

Una curiosa historia fue narrada por un medio local de Argentina, Rafaela Noticias, el cual expuso el caso de un hombre que, gracias a un gran acto de honestidad, devolvió una buena cantidad de dinero a un negocio luego de que uno de sus empleados extraviara en la calle dos cheques de gran valor.

Resulta ser que una persona de nombre Luis Spahn, quien trabaja como contratista para una empresa de telecomunicaciones, se topó con los cheques cuando transitaba por la carretera. Una vez que llegó a su casa, los examinó y descubrió que su valor superaba una cantidad equivalente a $30,000 dólares.

Contrario a lo que pudieras pensar, Spahn de inmediato se puso en contacto con la empresa que había emitido los cheques para poder devolvérselo. Casualmente, la compañía en cuestión se dedica a la fabricación de herramientas.

Cuando llegó, la gente de la empresa estaban sorprendidos por el acto de Luis, a quien le preguntaron si deseaba ser recompensado con algunas herramientas, las cuales podrían serle de mucha utilidad para su trabajo, y aunque no quería nada, finalmente terminaron por regalarle una pala.

“Les llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. Ellos estaban sorprendidos y me dijeron si quería algunas herramientas. Les dije que no y una de las chicas pidió que me traigan algo y aparecieron con una pala”, explicó Spahn en entrevista para TN.

También, Spahn indicó que era muy probable que su acto se daría a conocer más por la recompensa recibida que por su buen actuar; sin embargo, indicó que para él, la mejor recompensa es que la historia le ayude a no quedarse sin trabajo, ya que está en riesgo de ser despedido.