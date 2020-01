¡Lo traicionaron! Miguel Layún está muy resentido y duda en regresar a la Selección Mexicana

Layún jugó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018

Podrá gustar o no su estilo de juego, sin embargo, Miguel Layún ha sido uno de los futbolistas que más convocatorias ha tenido con la Selección Mexicana en los últimos años, a pesar de ello, el defensa de Monterrey podría haber terminado su ciclo en el Tri.

Esto luego del problema que ocurrió hace algunos meses, cuando lo acusaron de haberse ido de fiesta junto a Javier Hernández, motivo por el que ambos habrían recibido una sanción por Gerardo Martino. Luego de eso, apareció Layún en redes sociales para explicar que salieron a un “brunch” y no hicieron nada fuera del reglamento.

Parecía que el tema estaba cerrado, pero no fue así. Recientemente, el futbolista de Rayados ofreció una entrevista en la que fue claro y dijo sentirse traicionado. “Hablaron a mis espaldas y dijeron muchas cosas que a mi me parecen una falta de respeto importante. Se dice que hay gente cercana a ti y lo último que esperas es que lleguen y te claven un puñal por la espalda“, dijo Miguel Layún.

El ex futbolista de Sevilla, quien participó en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, también ofreció una postura, y al parecer habría terminado su ciclo con la Selección Mexicana. “Simplemente no sé si hoy regresaría a la Selección por lo que sucedió, además porque estoy seguro que el día que yo me pare en Selección, la gente que lo hizo me va a dar la cara para pedirme una disculpa, que es lo mínimo que yo esperaría“, dijo el futbolista de Monterrey.

Layún ha estado en los procesos de José Manuel de la Torre, Víctor Manuel Vucetich, Miguel Herrera, Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino.