Organizaciones luchan por regresar el poder a la gente en el condado de LA

Con la Medida R, activistas esperan que se reduzca la población carcelaria y que haya más responsabilidad en los actos de abuso de los agentes del sheriff.

Después de luchar por años por un sistema penitenciario justo para cada persona del condado de Los Ángeles, activistas angelinos sienten que están a punto de lograrlo. Pero necesitan el apoyo de los votantes.

Se estima que a diario alrededor de 17.000 presos están en alguna de las siete cárceles del condado. Este número podría reducirse significativamente si se aprueba la Medida R en las elecciones del 3 de marzo.

Los partidarios de la medida explican que la práctica actual del condado de Los Ángeles prioriza el encarcelamiento de la persona en lugar de un tratamiento, perpetuando los ciclos de inestabilidad y falta de vivienda. La atención de salud mental deficiente en cárceles resulta en violencia en la cárcel y autolesiones.

Añadido a esto, aseguran que la falta de responsabilidad y supervisión del Departamento del Sheriff compromete la seguridad de las personas detenidas en las cárceles.

De ser aprobada, la Medida R se enfocará en dos cosas específicamente; asignará el poder de citación a la actual comisión de supervisión civil del sheriff y dará un tiempo límite para que el condado de Los Ángeles escriba un plan para reducir la población carcelaria.

Lynne Lyman, defensora de justicia y activista con el grupo voteyesonr.org, explicó en entrevista con La Opinión que actualmente la comisión de supervisión civil no tiene poder de citación.

“Ellos no pueden obtener documentos, no pueden pedir testigos y este nuevo sheriff particularmente no ha cooperado mucho con la comisión”, explicó Lyman refiriéndose al alguacil Alex Villanueva. “Entonces [la medida R] les daría el poder de investigar la mala conducta de agentes del sheriff de una forma independiente y efectiva”.

Adicionalmente, la medida pide que el condado tenga listo un plan, en un periodo de siete meses, demostrando como pueden reducir la población carcelaria.

“Se les ha requerido que se enfoquen en personas con enfermedades mentales y después con víctimas de la indigencia y adicciones”, dijo Lyman. “La medida asigna este trabajo a la comisión de supervisión civil pero la comisión debe reportar a la junta de supervisores directamente y al final será el plan de la junta de supervisores”.

Lynman dijo que esto es muy importante ya que en los pasados 10 años que ella ha luchado por reformar el sistema penitenciario ha visto dos planes que se han escrito y desechado sin hacer seguimiento.

“[La Junta de Supervisores] han presentado planes, han contratado a sus amigos para que escriban el plan, después lo tiran y no pasa nada”, indicó Lynman. “Por eso pedimos específicamente que este plan sea escrito por la comisión de supervisión civil para que haya algo de responsabilidad incorporada”.

Se estima que, de todas las personas que están detenidas en las cárceles en el condado de LA, el 70% sufre de trastorno por uso de sustancias, el 25% no tiene hogar y el 40% no puede pagar la fianza.

Si se aprueba la medida R, se estima que inmediatamente alrededor de 3.300 personas podrían recibir ayuda y en un corto plazo, más de 5.000 personas con enfermedades de salud mental podrían obtener una mejor opción al encarcelamiento sin ayuda.

La reacción de la comunidad

Leslie Estrada, activista en pro de la Medida R en el área este del condado de Los Ángeles, dijo que ha tenido la oportunidad de hablar con votantes y escuchar sus preguntas y preocupaciones.

“Algunos son muy receptivos en lo que estamos haciendo y apoyan la media”, explicó Estrada. “Pero cuando voy a áreas más conservadoras ellos se rehúsan más, tienen las ideas de que las personas que están en la cárcel [todos] se lo merecen”.

Estrada dijo que los latinos consideran que este es un tema muy importante de abordar ya que la alternativa de ir a la cárcel por programas que puedan brindar la ayuda adecuada -médica si es necesario- para que las personas no reincidan, es muy importante.

“Especialmente para las personas que se enfrentan al reingreso, se ha demostrado que, si se les da oportunidades mediante programas de readaptación, ellos pueden reintegrarse con éxito a la sociedad y la reincidencia disminuye”, indicó Estrada.

Hay varias entidades que apoyan la medida, entre ellas la Coalición Translatin@, COFEM, la Coalición Pro-Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) y el Instituto William C. Velásquez.

“La Medida R se trata de valores, estamos buscando una manera de que las personas puedan contribuir en lugar de estar encarcelados y quedar atrapados en ese sistema”, dijo Lydia Camarillo, presidenta del instituto Velásquez. “Son valores para nuestra sociedad, mientras haya menos personas en las cárceles habrá más personas en trabajos y educándose”.

La Medida R estará en la boleta de las próximas elecciones y es importante recalcar que por primera vez las personas podrán ejercer su voto en un período de 11 días.

El voto por correo comienza a partir del 3 de febrero, los centros de votación abren el 22 de febrero y las personas pueden votar en persona a partir de ese día y hasta el 3 de marzo cuando es la fecha oficial de votación.

Para saber más acerca de la Medida R visite: https://voteyesonr.org/

Para saber cual es su centro de votación visite: https://lavote.net/locator

Ballotpedia explica:

Un voto positivo a la Medida R es un voto a favor de enmendar el Código del Condado de Los Ángeles para autorizar a la Comisión de Supervisión Civil del Sheriff a desarrollar un Plan Integral de Reinversión en Seguridad Pública, que apuntaría a reducir la población carcelaria, el encarcelamiento, y otorgar a la comisión el poder de citación para investigar quejas .

Un voto negativo a la Medida R es un voto en contra de enmendar el Código del condado de Los Ángeles para otorgar a la comisión el poder de citación para investigar quejas, dejando así el poder con la Oficina del Inspector General.