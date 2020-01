Regresa Floyd Mayweather Jr…. para recibir premio al Boxeador de la Década

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. regresó a la escena boxística, pues fue condecorado como el Boxeador de la Década por la Asociación de Escritores de Boxeo de América (BWAA por sus siglas en inglés).

El porcentaje de las votaciones no se dio a conocer, pero la BWAA señaló que su más fuerte competidor fue el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Compitió contra el “Canelo”, Manny Pacquiao, ambos boxeadores que derrotó, además de los otros nominados que fueron Andre Ward y Wladimir Klitschko.

Mayweather Jr. tuvo su última pelea en agosto de 2017, y se fue con marca invicta de 50-0, 27 KO’s.

“El boxeo ha sido parte de mi vida desde que tenía dos años y dediqué mi vida a ello. Entrené duro, me presenté para cada una de mis peleas e hice mi trabajo con éxito cada vez. Retirarme invicto y lograr lo que hice en el deporte no solo es un regalo para mí, sino para los fanáticos, y lo más importante, para mi equipo y mi familia. Ciertamente no lo hice solo y agradezco a todos los que participaron en ello”, añadió.