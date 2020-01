Sueños húmedos en el Barcelona: “el dúo Xavi-Inesta en el banquillo no suena mal”

La mejor dupla en media cancha en la historia del club... ¿podría dirigir junta?

Los sueños más increíbles de los aficionados del Barcelona por un momento se cristalizó gracias a una frase de Andrés Iniesta, uno de los jugadores más brillantes e icónicos en la historia del club.

Andrés fue el protagonista en el programa español ‘El Partidazo’ de Radio MARCA. Habló de la salida de Valverde, la llegada de Setién, pero lo más notable fue cuando bromeó sobre un posible futuro en el banquillo del Barcelona junto a Xavi Hernández: ”El tándem Xavi-Iniesta no suena mal, pero no es posible ahora mismo”.

Iniesta: “El tándem Xavi-Iniesta para el banquillo no suena mal”. Imaginad lo que podrían ser Frenkie, Riqui Puig y Arthur siendo entrenados por Xavi e Iniesta, lo que les podrían enseñar. pic.twitter.com/XYUPSUvTqc — El Principito (@PrincipitoFCB) January 17, 2020

Los dos jugadores hicieron época en la media cancha del Barcelona y ahora, de solo imaginarlo, los aficionados azulgrana alucinan.

Iniesta nunca había hablado de su futuro como entrenador hasta esta ocasión en la que abrió una ligera posibilidad al respecto: ”No he dicho que me gustaría entrenar a un equipo determinado, pero lo de entrenador a medida que pasa el tiempo me va gustando”.