¿Cómo a Chiquis Rivera? Revelan, por accidente, cuándo será la boda de Francisca Lachapel

Univision vuelve a verse en medio del escándalo ante lo que pueda pasar con los paparazzi y la cobertura del enlace nupcial de la joven estrella de Despierta América

La boda de Chiquis Rivera se convirtió en uno de los mayores escándalos del mundo del espectáculos hispano. A través de las pantallas de El Gordo y la Flaca se expusieron el día de la boda y el lugar en donde se celebraría el enlace religioso. Ahora la suposición de un posible escándalo alrededor de la vida de Francisca Lachapel golpea a Univision, y todo por la indiscreción de uno de sus compañeros en Despierta América.

El chef de Despierta América cometió la indiscreción de dar a entender cuando se llevará a cabo la boda de Francisca Lachapel con su prometido Francesco Zampogna.

“A mi la única boda que me interesa viene en junio. No me importa más nada”, dijo el chef Yisus, en el show.

Ahora las cámaras de los paparazzis no dejarán ni a sol ni a sombra a la famosa conductora de televisión, sobre todo en el mes de junio y fechas previas. Francisca quiso poner cara de póker, pero el chisme ya se corrió y ya todos saben que la boda será en junio.