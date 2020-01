¡Tómala ‘Canelo’!… Demetrius Andrade le recomienda ya no pelear con ‘viejitos’

Andrade quiere enfrentar a lo mejor, y "Canelo" no tiene todavía rival para mayo

El campeón de peso mediano de la OMB, el estadounidense Demetrius Andrade, criticó los rivales que ha tenido el mexicano Saúl Álvarez, hoy considerado el mejor púgil libra por libra del planeta, a lo largo de su carrera.

“Saúl no puede puede quitar de su carrera el sentido comercial, pero mi pregunta es ¿cuándo “Canelo” va a pelear contra alguien que está en su mejor momento, hambriento y va a darle a los fanáticos del boxeo y también al mundo las peleas más grandes del mundo?”, dijo Andrade en el programa de radio de “Tobin”.

“Canelo” ha declarado en el pasado que no le gustaría enfrentar a Andrade debido a que su estilo es aburrido y es un combate que no se vendería bien.

Andrade añadió que Saúl ha enfrentado a peleadores que ya van de salida, como Miguel Ángel Cotto, Shane Mosley, Sergey Kovalev, entre otros.

“Lo he dicho muchas veces antes y lo repetiré, “Canelo” simplemente no está peleando contra los mejores boxeadores jóvenes, los que están invictos”, agregó “Yo estoy peleando contra los más duros, y no estoy peleando con boxeadores viejos”, añadió

Andrade tiene marca invicta de 28-0, 17 KO’s, y “Canelo” hasta el momento no tiene rival para e 2 de mayo.