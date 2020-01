Impulsan un proyecto para que las personas sin hogar de Miami puedan guardar sus medicinas en un lugar seguro

La idea tiene la intención de ayudar a los 'homeless' que padecen enfermedades infecciosas

Para las personas que no tienen un hogar, hay mucho de qué preocuparse. Pero gracias a un programa auspiciado por la Universidad de Miami, las personas sin hogar no tienen que preocuparse por la pérdida o el robo de sus medicamentos.

IDEA Exchange proporciona un lugar seguro para que las personas sin hogar puedan recoger sus medicinas.

“Decidí poner mis medicinas aquí para no tener la tentación de vender una botella, que se me perdieran las píldoras o que me las robaran”, decía Broken Arrow, uno de los ‘homeless’ que se ha unido al proyecto.

Los expertos en salud aseguran que es común que las personas que viven en las calles pierdan medicamentos o que se los roben.

“Si alguien vive debajo de un puente y no puede controlar sus pertenencias ¿Cómo va a retener miles de dólares en medicamentos?”, decía Elisha Ekowo, líder de uno de los equipos de IDEA Exchange.

Por eso, en su organismo vieron una solución a este problema.

“Tenemos a personas que se han llegado a curar de una hepatitis C. Y todo comienza con los casilleros para medicamentos”, comentaba Ekowo.

Ahora los participantes pueden ir a un lugar seguro donde se almacenan sus medicamentos y recogerlos cuando las necesiten.

“Todos merecen atención”, agregaba.

Arrow estaba viviendo en las calles, era adicto a la heroína y la cocaína cuando se unió a este innovador programa.

“Era un adicto incondicional, estaba en la calle. Gastaba $400 al día. Pasé de una adicción total a empezar a llevar una vida un poco más estable”, relataba.

Ahora ofrece su tiempo como voluntario cuatro días a la semana en esa misma organización que, según dijo, le devolvió la vida.

“Estoy aquí para ayudar a cualquiera que quiera limpiarse”, manifestaba.

IDEA son las siglas en inglés de “Ley de Eliminación de Enfermedades Infecciosas”. Su objetivo es reducir la propagación del VIH, la hepatitis C y otras enfermedades transmitidas por la sangre.