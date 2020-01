Chiquis Rivera confirma pacto familiar para evitar la controversia: “Ya no quiero dramas”

Entra y mira lo que nos dijo la hija de Jenni Rivera en exclusiva

Se acabó el drama y la controversia en los Rivera… Por lo menos ese es el propósito de la familia en este 2020 y así nos lo dijo en exclusiva Chiquis Rivera.

La hija de Jenni Rivera se presentó este pasado domingo en el escenario de ‘Mira Quién Baila All Stars’, en donde estrenó el tema ‘Martes es Muy Lejos‘, canción que formará parte del álbum que estrenará en mayo y que será el pie para la gira que comienza en marzo.

Al final de su presentación hablamos con Chiquis, quien nos confesó el pacto familiar para evitar las contestaciones que generen las “controversias de los Rivera’.

“Es una decisión y el universo me está escuchando porque yo me quiero enfocarme en mis negocios, en mi música, en mi matrimonio, en mi familia, yo no quiero dramas, espero que todo el año siga así, y si sale cualquier cosa creo que está en nosotros cómo lo vamos a contestar, cómo lo vamos a tomar así que ya tomé la decisión”, explica Chiquis.

¿Pero esto le será fácil a una familia que está acostumbrada a estar en el ojo del huracán público? Pues según Chiquis sí.

“Somos una familia muy transparentes, muy honestos y somos muchos, y creo que esto pasa en todas las familias, lo que pasa aquí es que muchos estamos en este ambiente, y eso lo hace más difícil, pero la unión, el platicar es lo más importante, y es lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer todo este año y los que siguen, es ya comunicarnos y platicar un poquito más para que nadie se ofenda”, explica.

Paras Chiquis esto es más que un deseo, es un hecho, un propósito que dice lo llevará acabo y para eso habló con los miembros de su familia:

“Es una decisión propia pero también lo hablé con mi tía Rosie, con mi tío Juan, con mi tío Lupe, con Gustavo. Con todos, gracias a Dios, estoy muy bien, estamos más unidos… Sí hay que platicar, hay que estar más unidos no solo detrás de cámaras, sino también frente a cámaras”, concluyó.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN ESTE VIDEO:

